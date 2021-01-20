《真知灼見－溫灼培》耶倫主張弱美元嗎？

《真知灼見》美國候任財長耶倫昨晚發表講話時指出，美國要從疫後振興經濟必須要採取大

刀闊斧的刺激經濟方案。雖然推出這些方案會加大財赤，而財赤過大確會為政府及國家帶來風險

；但耶倫認為若是美國經濟一沉不起，這個風險將會更大。所以兩者選其輕，她認為拜登政府有

必要推出龐大救經濟方案，希望國會能盡快通過拜登上周提出的１﹒９萬億美元救經濟方案。另

外，耶倫亦提出救經濟的步驟，先是要控制病毒，幫助美國民眾接種疫苗；其次是延長失業救濟

金及給予有需要人士食物券。最後她重申，面對現時低息環境，是時候大刀闊斧推刺激經濟方案

。受惠於耶倫言論，昨晚美股道指升１１６點或０﹒３８％。



＊口說不倡弱美元，政策似正導向弱美元＊



筆者特別對耶倫這一句，「面對現時低息環境，是時候大刀闊斧推刺激經濟方案」感興趣。

雖說息率是聯儲局操控，而聯儲局是獨立於政府；但筆者認為聯儲局必須與政府合作無間，不可

能真正獨立。當耶倫表明指日後「要趁低息環境」大刀闊斧推刺激經濟方案，這則意味聯儲局往

後想也不用想要加息或收緊貨幣政策了，這點是相當不利於美元。所以耶倫周初雖說不主張弱美

元，但她的政策似乎正是導向弱美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

