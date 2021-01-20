【中美關係】法盛：新總統入主白宮初期，中美不確定性降低

《環富通基金頻道２０日專訊》法盛投資管理全球市場策略部門主管Ｅｓｔｙ Ｄｗｅｋ及

盧米斯賽勒斯（Ｌｏｏｍｉｓ Ｓａｙｌｅｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ａｓｉａ）投資組合

經理兼新興市場債券團隊高級信貸策略師周秋霞針對美國候任總統拜登將對全球經濟及中美關係

的影響發表最新看法如下：



＊未來趨勢及展望＊



鑑於美國目前局勢，預計拜登上任後短時間內主要側重於國家內政和國內問題，他的首要任

務包括疫苗接種、團結國內、應對新冠疫情及其帶來的經濟重創等等的重要挑戰。

就美國是否會試圖重新加入在２０１８年初簽署的「新版《跨太平洋夥伴關係協定》」，

《跨太平洋夥伴關係全面進步協定》而言，由於近年亞太地區不同國家已簽署的自由貿易協定，

情況可能會變得比想象中更加複雜。該行預計該問題將繼續存在，但估計在拜登上任初期在該亞

太地區採取與有關貿易的行動機會不大。

整體來說，由於拜登的上任有望與美國的盟友展開更多合作，並更有效利用現有的全球基礎

設施，使得全球貿易環境得以改善。但似乎未必能夠回復到疫情發生前或特朗普上任前的全球化

水平。



＊中美日後關係＊



市場對中美日後的關係感到樂觀，許多人認為，拜登於美國大選前後對中國的態度較為「軟

化」。兩黨對於中美貿易關係十分關注，因此該行認為拜登不希望被視為對中國具有相對「軟弱

」的立場，並且暫時不會緩解任何關鍵性的貿易政策。

該行認為，拜登將成為相對傳統且可預測的總統：與川普總統不同之處是，拜登是多邊主義

者，並有望好好利用為解決貿易爭端而建立的機構。就美中貿易關係的未來發展而言，將有前瞻

性的指引和更加穩定的發展。

關於關稅，該行知道，拜登並不認為這是最好的解決辦法，而且認為關稅對美國農民和國內

農業都是有害的。出於這個原因，該行預計拜登入主白宮的前三到六個月內，相關政策料將出現

一定程度的拉回和倒退。

過去四年，中美兩國都更加重視科技。該行認為，安全和自給自足問題，是兩國科技戰和更

廣泛貿易爭端的核心，同時還有很多一般消費者共同關注的－比如資料使用和資料隱私性的問題

。中美兩國對上述問題的關注與監管，也反映在其對科技巨擘的類似關注和打擊上，兩國政府對

該領域的警惕性越來越高。

該行預期至少在新總統入主白宮的初期，中美緊張關係仍會存在。然而，從不確定性降低的

角度來看，拜登就職代表（中美關係）往正確方向邁出了一步。（ｈｏ）

