《積金攻略－鍾偉善》強積金可否變應急錢？

《積金攻略》就業市場仍然未見曙光，即使政府統計處最新公布，經季節性調整的失業率，

由２０２０年８至１０月的６﹒４％，輕微下降至９至１１月的６﹒３％；就業不足率亦由

３﹒８％下跌至３﹒４％，但隨著政府第二輪保就業計劃已於１１月結束，加上本地第四波疫情

的爆發，裁員潮已一觸即發，香港總商會就認為，農曆新年前，失業率有機會突破７％。

一旦失業，打工仔的現金流頓時可出現問題，因此，坊間提出建議，政府應讓打工仔在現行

法例外，也可在６５歲前提早提取強積金應急。然而，財經事務及庫務局局長許正宇先後以不同

理據回絕－先是指出：「雞未養大就劏，將來會甚麼都沒有」，繼而還列舉數據：在強積金戶口

中，有超過三成的累積權益，在１萬元以下；只有５萬元以下的，更超過一半，意即杯水車薪，

幫助不大。



＊既有好處亦有壞處＊



其實，根據積金局最新統計，截至２０２０年９月底，所有強積金計劃的淨資產值，達到

１﹒０２萬億元，以４４５﹒９萬成員計，每位成員平均累積權益達到２２﹒９２萬元；假設可

提早提取四分之一，已相當於５萬元，比起政府只派錢１萬元，更足以解決燃眉之急，紓緩財政

壓力了。

當然，提早提取強積金資產，壞處便是將會削弱未來複息效應的威力，影響累計權益的價值

。假設提早提取金額為每位成員平均累積權益的四分之一，相當於５萬元，以過去２０年強積金

年均回報為３﹒９％計算，現年３５歲，到６５歲退休時便會少收１５﹒７６萬元；現年４５歲

，到退休時亦會少收１０﹒７５萬元；現年５５歲，到退休時也會少收７﹒３３萬元。



＊外國先例可供參考＊



總括而言，提早提取強積金作「應急錢」，有利也有弊－最少打工仔是靠自己的資產渡過難

關，無需依靠其他途徑如借貸來維持生活，徒添財政負擔，亦無需要求政府「打救」，但在「先

使未來錢」之後，或影響到未來退休生活。

因此，政府不妨考慮，容許打工仔提早提取強積金作應急之用，但要符合一定條件。例如只

能提取特定比例，有關比例或可因應年齡調節，好像較年輕的成員，隨著累計權益較少，加上未

來還有較長時間累積強積金資產，所以可以提取較高比例。

其實，如果政府真是急市民所急，便該因應目前市況，制定應急方案，推出更多措施紓緩市

民財務壓力，並考慮讓市民利用強積金戶口內的部分資產。況且，外國如美國及澳洲等，早有先

例可供參考，香港不妨傚法－美國方面，在紓困措施Ｔｈｅ ＣＡＲＥＳ Ａｃｔ下，打工仔可

從退休計劃４０１（ｋ）戶口內，提取或借貸最多１０萬美元，前者可獲豁免１０％罰款，但仍

需支付２０％稅款（可分期），後者則連稅款也獲豁免，但需支付介乎５﹒２５至６﹒２５厘的

利息，並於６年內償還；澳洲方面，則容許失業、被裁或工時削減了逾兩成的打工仔，在

２０１９╱２０及２０２０╱２１財政年度，從退休金戶口中，每年提取最多１萬澳元。

《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》

