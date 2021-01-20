阿里美團領跑科指尋頂，港股再升３２０點逼三萬關，成交約三千億

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股假期後造好，三大指數高收，美國下任財長耶倫在國

會表明支持出台龐大財政救助方案，提振大市氣氛。港股隨外圍開升１５２點報２９７９４，另

外人行今日再作大額放水，進行２８００億元人民幣逆回購操作，創近四個月新高，令港股早段

隨Ａ股急漲，在科技股及醫藥股帶動下上行，惟金融股及中資電訊股回吐限制大市升幅，港股半

日收升７６點報２９７１８。

午後有內媒報道，馬雲現身與鄉村教師「雲」見面，為兩個月來首次，刺激阿里巴巴

（０９９８８）飆至２７０元兩個月高位，亦帶動科技板塊氣氛向好，尾盤恆指升幅曾擴至

３５１點，一度高見２９９９３，飆３５１點續創逾２０個月高位，直逼三萬關，惟個別內需股

、金融股及本地地產股累市，港股始終未能突破三萬點，最終恆指收報２９９６２，升３２０點

或升１﹒０８％，主板成交３００２﹒７６億元，按日減不足１％，維持３０００億成交。國指

報１１９４９，升２１５點或升１﹒８３％。科指以全日高位收報９８８５再破頂，大升５１０

點或升５﹒４４％。

內地兩市齊揚，上證綜指報３５８３，升１６點或升０﹒４７％，深證成指報１５２２３，

升２１９點或升１﹒４６％；兩市全日成交９１５６億元人幣，是自今年以來最低成交額，按日

減少１２％。

日內最佳表現藍籌為美團（０３６９０）升９﹒０９％，報３７２元；最差表現藍籌為安踏

（０２０２０）跌３﹒７５％，報１３８﹒５元。其他藍籌方面，料全年盈轉虧４８億元的港鐵

（０００６６）軟２﹒６５％，報４４﹒０５元，中聯通（００７６２）跌２﹒５５％，報

４﹒９７。北水南向資淨流入錄逾２０２億元，連續三日超２００億。

重磅股方面，友邦（０１２９９）挫３﹒４％，報１０５﹒２元；港交所（００３８８）漲

１﹒２％，報５０７元；匯控（００００５）軟１﹒２６％，報４３﹒２５元；建行

（００９３９）微跌０﹒６４％，報６﹒２２元；中移動（００９４１）走低１﹒８％，報４９

元；藥明（０２２６９）飆５﹒２３％，報１１６﹒６元。



＊馬雲現身阿里大漲近一成＊



自從去年１１月螞蟻集團ＩＰＯ臨門一腳被叫停後，阿里巴巴創始人馬雲一直未曾公開露面

，到了今日馬雲終於現身，通過視頻連線，與全國１００名鄉村教師「雲」見面，並發表線上講

話，阿里抽升８﹒５２％，報２６５元，連升６日累計升幅２０﹒４５％；摩通調高美團目標六

成七至４５０元，曾見３７４﹒６元破頂，升９﹒０９％，報３７２元，連升３日累計升幅

２０﹒９４％；建銀預期騰訊（００７００）去年第四季業績表現穩定，收入將按年增長

２６﹒８％至１３４０億元人民幣，升其目標至７４３元，收升３﹒７４％，報６７９﹒５元；

小米（０１８１０）遭匯證降目標價至２７﹒５元，今日仍漲１﹒７５％，報３１﹒９５元；京

東（０９６１８）更於日內破頂見３６９﹒４元，全日揚３﹒３５％，報３６４﹒２元。

線上醫療股再落鑊，阿里系股份阿里健康（００２４１）受馬雲現身消息炒高１７﹒０６％

，報２７﹒４５元；京東健康（０６６１８）亦受捧炒上１５﹒４２％，報１７０﹒７元；平安

好醫生（０１８３３）揚５﹒１％，報９２﹒７元；眾安在線（０６０６０）漲０﹒８２％，報

４２﹒８５元。

Ｓｍａｒｔｋａｒｍａ分析師Ｂｒｉａｎ Ｆｒｅｉｔａｓ預計，於２月９日ＭＳＣＩ將進

行季度評估時，於中國指數調整方面，明源雲（００９０９）和微盟（０２０１３）大機會被納

入，ＳａａＳ股大漲。明源雲破頂，收飆１１％，報５６﹒５元；微盟抽升１５﹒５４％，報

２５﹒６５元；中國有贊（０８０８３）大升１３﹒３９％，報３﹒９８元；移卡

（０９９２３）揚６﹒３９％，報５７﹒４５元；金軟（０３８８８）漲４﹒８７％，報

６２﹒４５元。



＊鴻海成蘋果汽車供應商，鴻騰大飆兩成三＊



摩通及大和兩行發表研報，預計鴻海將會打入蘋果汽車供應鏈，成為蘋果汽車底盤、組件和

次系統的關鍵供應商，相信相關業務會成為公司成長引擎，樂觀期況下將會在明年看到鴻海在電

動車的成果，並會加速發展至２０２３年。鴻海系造好，鴻騰（０６０８８）大漲２３％，報

３﹒５３元，為科指最大升幅成分股，連升３日累計升幅２８﹒３６％；雲智匯（０１０３７）

升１﹒６１％，報０﹒６３元；富智康（０２０３８）揚５﹒４７％，報１﹒３５元，連升２日

累計升幅８％。

工信部會議提出開展新一輪新能源汽車下鄉活動，擬出台更多環節優惠政策；研究制定汽車

產業落實碳達峰、碳中和行動路線圖，推動提高產業集中。汽車股上行，吉利（００１７５）母

企吉利控股與騰訊簽署戰略合作協議，開拓自動駕駛等技術，吉利抽升５﹒６２％，報３３﹒８

元；比亞迪（０１２１１）揚４﹒２７％，報２４４元；長汽（０２３３３）漲３﹒３１％，報

２８﹒１元；廣汽（０２２３８）升２﹒０８％，報８﹒３５元；恆大汽車（００７０８）走上

２﹒３９％，報３０元。



＊藥股齊飆，康方暴升逾一成一＊



部分醫藥股今日出色，康方生物（０９９２６）旗下腫瘤免疫治療新藥對胃癌療效顯著，今

日飆１１﹒６３％，報５５﹒２元；信達生物（０１８０１）向印尼藥企授藥物獨家許可，漲

６﹒８６％，報１０３﹒６元；中生製藥（０１１７７）與康方開發新藥亦對治療肝癌有良好表

現，股價升５﹒７％，報７﹒７９元；墨西哥外交部預計康希諾（０６１８５）將在本周末前申

請新冠疫苗的緊急使用授權，康希諾抽升６﹒８１％，報２５１元；康龍化成（０３７５９）大

漲１１﹒１９％，報１５９元。

摩通指內房整體銷售持續強勁，去年１２月總銷售額達２﹒１萬億元人民幣，按月升３９％

：去年全年則升１１％至１５﹒５萬億元人民幣。該行估計今年銷售維持穩定，看好前景不明確

因素較少、利潤空間較大的房地產商，大型股偏好中海外（００６８８）及融創（０１９１８）

，中海外揚４﹒９％，報１９﹒７元，連升４日，累計升幅１７﹒１２％；融創卻挫２﹒７３％

，報３３﹒８元。其餘內房股普軟，碧桂園（０２００７）走跌２﹒０５％，報１０﹒５元；萬

科（０２２０２）軟１﹒４２％，報３１﹒３元；恆大（０３３３３）亦挫２﹒３２％，報

１６﹒８６元；雅居樂（０３３８３）跌１﹒８８％，報１０﹒４６元。（ｐｌ）

