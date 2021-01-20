《鍾之日記》馬雲露面阿里彈，恒指狂歡攻三萬

《鍾之日記》１月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



南下資金繼續瘋狂入市，港股昨日（１９日）錄破紀錄北水淨入後，今日淨買入港股再超過

２００億，達２０２﹒８８億，為連續第三日淨買入額超２００億。

香江魚缸今早高開１５２點，之後反覆向上，午後馬雲現身消息刺激阿里系大漲，恆指觸及

三萬點大關，最多升３５１點報２９９９３，再創逾２０個月高位，最終收報２９９６２，升

３２０點或１﹒０８％，續創２０１９年５月３日以來收市高位。主板成交３００２﹒７６億元

按日減不足１％，維持３０００億成交。



＊人行大額放水，Ａ場冷靜＊



人民銀行今日大額放水，２８００億元人民幣７天期逆回購，操作量創近四個月新高，全日

淨投放２７８０億人民幣，創逾一個月以來單日放水新高。不過，市場綜合測算農曆新年前２３

天的流動性缺口可能在２萬億至２﹒４萬億元，流動性趨緊，Ｓｈｉｂｏｒ全線回升，兩市全日

成交９１５６億人民幣，是自今年以來最低成交額，按日減少１２％。

另外，人行公布，本月一年期和五年期以上ＬＰＲ分別為３﹒８５％和４﹒６５％，為連續

第九個月維持不變，符合市場預期。

滬深股市今早表現牛皮，午後市況轉佳，白酒股跌轉升，軍工股反彈，帶領滬綜指午後升幅

擴大至０﹒４７％收市，報３５８３﹒０９點，電動車板塊爆發，加上馬雲突然現身刺激，深成

指漲１﹒４６％，創業板指更飆３﹒９％，是去年１０月以來最大單日升幅。



＊馬雲現身股民安心，阿里系齊炒高＊



自螞蟻集團ＩＰＯ臨門一腳被叫停後，阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲一直未曾公開露

面，到了今日臘八節，馬雲終於首度現身，通過視像與全國１００名鄉村教師「雲」見面，並發

表線上講話。

馬雲對上一次露面已是去年１０月底的上海外灘金融峰會，當時他發言中多次提到中國在互

聯網金融方面的監管政策扼殺創新，他又嘲，中國金融沒有系統性風險，因為中國的金融基本沒

有系統。其後螞蟻上市觸礁，令市場懷疑是馬雲的惹火言論觸動中央神經。

馬雲今日在視像講話中稱：「這段時間，我和同事一直在學習和思考，我們更加堅定了全身

心投入教育公益的想法。支持好、服務好鄉村老師，做好教育部門的補充，更好地發展鄉村教育

，為鄉村振興、共同富裕而努力，我想這是我們這一代企業經營者的責任和擔當。」

事實上，馬雲已於２０１９年９月１０日（內地教師節）正式卸任阿里巴巴董事局主席，惟

仍留任董事會。其時他談及退休生活的憧憬，希望仿效微軟創始人蓋茨，退休後專注教育有關的

慈善工作。

無論退休與否，馬雲一直以來仍被視為阿里巴巴靈魂人物，掌舵人現身穩定軍心，沉寂多月

的阿里系股份午後即大爆發。阿里巴巴最多曾飆逾一成，高見２７０元，創去年１１月底以來高

；收市漲８﹒５％，報２６５元。阿里健康（００２４１）更一口氣上試去年底創下的高位，全

日飆１７％，報２７﹒４５元；亞博（０８２７９）抽升８％，雲鋒金融（００３７６）漲５％

，阿里影業（０１０６０）亦揚３﹒４％。



＊吉利騰訊結盟造智能座艙，利股價再衝刺＊



吉利汽車（００１７５）母企吉利控股近期與多家科網企業合作，繼公布與百度合資建立電

動車公司，又與富士康合資進軍汽車零組件製造業，而吉利最新公布，夥騰訊（００７００）打

造下一代電動車智能座艙。吉利接連與巨頭電商企業合作，看來已準備好要打造一個「數字化」

汽車產業王國。

其實早在２０１８年，吉利與騰訊已經是合作夥伴，兩者曾成立國鐵吉訊，在高鐵出行場景

為用戶提供協同出行服務，並在２０１９年，由吉利控股投資的汽車晶片商億咖通科技與騰訊車

聯達戰略合作協議。

此時，雙方將開啟汽車產業互聯網新模式，即「汽車＋互聯網」，充分融合吉利、騰訊兩大

生態，打通手機端和汽車端服務場景。同時，展開自動駕駛虛擬仿真及雲平台方面的合作，加速

自動駕駛產品的研發及應用驗證。目前，騰訊車聯服務已經陸續接入吉利汽車和領克多款車型。

針對吉利連番達成幾項戰略合作協議，大行花旗對此唱好，認為消息反映吉利的先進技術和

更快的研發週期，已成功吸引互聯網巨頭和希望迅速進入汽車行業的企業，有關合作計劃長遠可

保持吉利競爭力，予其「買入」投資評級，目標價為５７﹒９元。

吉利汽車全日漲５﹒６％，報３３﹒８元，一度高見３４﹒９５元，逼近歷史新高。騰訊再

破頂，升至６８０元新高，收市升３﹒７％，報６７９﹒５元。

其他新能源車股全線上揚，長城汽車（０２３３３）升３﹒３％，東風集團（００４８９）

升４﹒５％，比亞迪股份（０１２１１）升４﹒３％，廣汽集團（０２２３８）升２﹒１％，五

菱汽車（００３０５）飆１０﹒６％。



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