【新冠肺炎】全國昨新增８８宗本地確診、４３宗無症狀感染

《經濟通通訊社２０日專訊》國家衛健委最新公布，１月１９日，全國新增確診１０３宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例８８宗，吉林佔４６宗，河北１９宗，黑龍江１６宗，北京

７宗；其餘１５宗為輸入個案，分別在上海４宗，廣東３宗，浙江、四川、陝西各２宗，天津、

福建各１宗。昨日全國無新增死亡個案及疑似病例；新增治癒出院１７宗。

截至１月１９日，全國累計確診病例最新數字為８８５５７宗。累計死亡人數４６３５人；

現有確診病例１４７３宗，現無疑似病例；累計治癒出院病例８２４４９宗。

境外輸入累計確診病例４５４５宗，累計治癒出院病例４２６９宗。現有確診病例２７６宗

，無疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者５８人，其中４３宗為本地個案。當日３９名感染者轉為確診；解

除隔離１１人。目前尚在醫學觀察８１９名無症狀感染者，其中５５３宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例１０６３４宗。其中，香港再增至９７２０宗（８８２８

人出院，１６５人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８６８宗（７６６人

出院，７死）。（ａｃ）

