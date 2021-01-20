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20/01/2021 15:56

【新冠肺炎】衛健委：需持７日內核酸檢測陰性證明才能返鄉

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家衛健委疾控局監察專員王斌今日表示，全國各地要實行鄉
採樣、縣檢測，檢測機構要在收到樣本後的１２小時內反饋檢測結果；如果一定要返鄉，返鄉人
員需持有７日以內核酸檢測陰性證明才能夠返鄉，同時這些返鄉人員回鄉以後，當地基層政府要
進行網格化管理。同時做好隔離場所和檢測能力的準備，一旦發生疫情，能夠快速響應。
（ａｃ）

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