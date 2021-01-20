【人行操作】消息稱人行今進行２８００億逆回購，對沖２０億到期

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行繼昨日（１９日）結束小額逆回購模式後，今日再作

更大額度放水。市場消息指，人行今日將進行２８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作

。為人行連續第４６日開展逆回購，操作量續刷２０２１年最大。

公開市場今日只有２０億元逆回購到期，即今日淨投放２７８０億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

