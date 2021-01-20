【債務風險】華夏幸福回購債券過關，惟傳本月起暫停票據兌付

《經濟通通訊社２０日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）上日（１９日）驚傳兩筆信託

貸款逾期，涉及金額超過１１億元（人民幣．下同），今日更有一筆公司債回售到期，公司須回

購合共１５億元，不過據外電報道，華夏幸福已經將全部「１６華夏債」回售本息劃轉至專用帳

戶。

盡管華夏幸福在明面上債務償付記錄仍然良好，但市場上出現了愈來愈多有關公司的賴帳傳

聞。早前有報道指華夏幸福的商業票據自本月８日起停止兌付，據內地匯票風險控制管理軟件「

匯票助手」指，消息已引起華夏幸福商票持有者的恐慌，華夏幸福向商票持有人提出，現在只能

拒付處理，建議持有人在春節後提交兌付申請。

在華夏幸福的上交所互動平台上，股民已經炸了鍋，有人要求華夏幸福及時採取相應措施穩

定股價，公司僅作官腔回應，亦有人查詢向華潤轉讓股權的重組傳聞，華夏幸福表示以公告為准

；平台上還有很多投資者拋出的問題，包括信託貸款逾期傳聞、評級機構對公司降級的負面影響

、未來融資能力等等，華夏幸福都未有作出回應。

華夏幸福現價跌４﹒１％，報１１﹒３３元。（ｅｙ）

