【聚焦數據】中國全年美元計ＦＤＩ同比增４﹒５％，規模創新高

《經濟通通訊社２０日專訊》國家商務部公布，２０２０年，全國實際使用外資

９９９９﹒８億元人民幣，同比增長６﹒２％（折合１４４３﹒７億美元，同比增長４﹒５％；

不含銀行、證券、保險領域，下同），規模再創歷史新高。

期內，服務業實際使用外資７７６７﹒７億元人民幣，增長１３﹒９％，佔比７７﹒７％。

高技術產業吸收外資增長１１﹒４％，高技術服務業增長２８﹒５％，其中研發與設計服務、科

技成果轉化服務、電子商務服務、信息服務分別增長７８﹒８％、５２﹒７％、１５﹒１％和

１１﹒６％。



＊荷蘭對華投資同比增４７﹒６％，英國升逾三成＊



對華投資前１５位國家和地區，投資增長６﹒４％，佔比９８％，其中荷蘭、英國分別增長

４７﹒６％、３０﹒７％。東盟對華投資增長０﹒７％。

以中國各地區看，東部地區吸收外資增長８﹒９％，佔比８８﹒４％，其中江蘇、廣東、上

海、山東、浙江等主要引資省份分別增長５﹒１％、６﹒５％、６﹒６％、２０﹒３％和

１８﹒３％。東北地區和中西部地區部分省份增長明顯，遼寧、湖南、河北等省份分別增長

１３﹒７％、２８﹒２％和３５﹒５％。（ｗｌ）

