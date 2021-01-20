  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2021 09:15

【聚焦數據】中國全年美元計ＦＤＩ同比增４﹒５％，規模創新高

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家商務部公布，２０２０年，全國實際使用外資
９９９９﹒８億元人民幣，同比增長６﹒２％（折合１４４３﹒７億美元，同比增長４﹒５％；
不含銀行、證券、保險領域，下同），規模再創歷史新高。
　　期內，服務業實際使用外資７７６７﹒７億元人民幣，增長１３﹒９％，佔比７７﹒７％。
高技術產業吸收外資增長１１﹒４％，高技術服務業增長２８﹒５％，其中研發與設計服務、科
技成果轉化服務、電子商務服務、信息服務分別增長７８﹒８％、５２﹒７％、１５﹒１％和
１１﹒６％。

＊荷蘭對華投資同比增４７﹒６％，英國升逾三成＊

　　對華投資前１５位國家和地區，投資增長６﹒４％，佔比９８％，其中荷蘭、英國分別增長
４７﹒６％、３０﹒７％。東盟對華投資增長０﹒７％。
　　以中國各地區看，東部地區吸收外資增長８﹒９％，佔比８８﹒４％，其中江蘇、廣東、上
海、山東、浙江等主要引資省份分別增長５﹒１％、６﹒５％、６﹒６％、２０﹒３％和
１８﹒３％。東北地區和中西部地區部分省份增長明顯，遼寧、湖南、河北等省份分別增長
１３﹒７％、２８﹒２％和３５﹒５％。（ｗｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/01/2021
港股飊779點廿個月高位　成交逾三千億元破紀錄　北水再創新高
中國故事19/01/2021
《神州經脈》外匯佔款跌幅逾兩年大　人行放水A場成交重回萬億
香港政情19/01/2021
【香港政情】林鄭：行政長官以選舉產生較佳　中央有誠意推動選舉
FOCUS19/01/2021
【FOCUS】耶倫倡「act big」　加息先鋒轉奏放水凱歌
財經熱話19/01/2021
【牛氣沖天】科指短期試萬關動力勝恒指　聶振邦:全倉逐步減持
數碼轉型攻略19/01/2021
科技發展帶動商界促成「共享員工」　人才培訓數碼轉型如箭在弦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>