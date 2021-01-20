【人行操作】１月一年期和五年期以上ＬＰＲ連續第九個月維持不變

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，２０２１年１月一年期和五年期以上貸款市場

報價利率（ＬＰＲ）分別為３﹒８５％和４﹒６５％，均與去年１２月持平，為連續第九個月維

持不變，符合市場預期。（ｗｌ）

