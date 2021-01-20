【ＦＯＣＵＳ】別了侵侵，拜登很難

【ＦＯＣＵＳ】拜登宣誓就任美國第４６任總統倒數２４小時。１５０年來首位不出席繼任

者就職典禮的總統侵侵，揮一揮衣袖告別白宮之際，留下逾４１萬肺疫亡魂、逾８０年來最大就

業萎縮、逾７萬億美元新增聯邦債務……以及華盛頓政圈口耳相傳的特氏新政黨計劃－－「愛國

者黨（Ｐａｔｒｉｏｔ Ｐａｒｔｙ）」。

對拜登而言， 將於本港時間周四（２１日）凌晨１時發表的就職演說，「團結

（ｕｎｉｔｙ）」的主題、對國家未來前進道路的勾勒，在大流行、經濟衰退、撕裂內亂三大危

機前，都恐顯得蒼白。而他的新團隊成員爭相對華放鷹，正被歐洲人打臉。



＊特：運動僅剛開始，擬組「愛國黨」＊



當趨勢大師佛里曼（Ｔｈｏｍａｓ Ｆｒｉｅｄｍａｎ）在《紐約時報》最新專欄寫下「總

統特朗普：完結（Ｔｈｅ Ｅｎｄ）」的標題時，侵侵卻在告別視頻中對美國人高呼，「我希望

你們知道，我們開啟的運動才只是剛剛開始（ｉｓ ｏｎｌｙ ｊｕｓｔ

ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ）。」

這位１５０年來首位不出席繼任者就職典禮的總統，引以為傲的「政績」在任期最後一年遭

新冠病毒清零（股市除外），冠絕全球的近２５００萬例確診及逾４１萬亡魂；去年全年就業人

數銳減９３７萬，超過金融海嘯；減稅和派糖令聯邦政府４年爆增７﹒８萬億美元……但要論他

留下的最大黑洞，當屬疫苗難覓的死症－－政治分歧和社會撕裂。最新政圈耳語指，遭共和黨劃

清界線的侵侵，正商討組建新政黨「愛國黨」。



＊旗陣取代觀禮民眾，拜登勢打團結牌＊



另一邊廂，將於２４小時後登場的和平移交權力標誌－－總統就職典禮，或開啟美國政治最

脆弱的一天。不單２﹒５萬名國民警衛隊士兵在華盛頓枕戈待旦，聯邦調查局最新警告，密西根

等６個州面臨武裝示威的重大威脅，五角大樓並剛剛調離了１２名「有可疑行為」的警衛人員，

以免內部倒戈。

因應疫情和騷亂的風險，就職典禮舉行地國會大廈外，當局以近２０萬支美國國旗取代過往

數十萬計的觀禮民眾，而實地出席典禮者僅有千人。對於倍受關注的就職演說，拜登勢大打「團

結」牌，而繼早前勝選演說從前總統林肯就職演說「我們不是敵人而是朋友」吸取靈感後，他或

再借鑒奧巴馬２００９年就職演說「在冬天的深處，只有希望和美德才能生存」。

外界並關注，拜登會否於演說提及中國，約翰斯霍普金斯大學榮譽教授、美國資深中國問題

專家Ｄａｖｉｄ Ｌａｍｐｔｏｎ就預期，他或將華盛頓與北京的關系定位為「合作與競爭」。



＊閣員對華放鷹，歐洲料中國十年超美＊



不過，拜登的多名內閣要員最新爭相對華放鷹，包括國務卿人選布林肯指，美國對台灣有深

遠、長期和不分黨派的承諾，若中國對台動武將是「嚴重錯誤」；財長人選耶倫稱，美國準備動

用「全部手段」應對中國傾銷產品、設置貿易壁壘和非法補貼企業等行為；防長人選奧斯汀表示

，中國是美國頭號威脅；國家情報總監人選海恩斯則稱，會運用更多資源應對中國的挑戰。

以上皆與拜登早前「自由世界必須面對中國的『高科技威權主義』而團結起來，華盛頓須塑

規則、規範、制度」的說法一致；但此策略似正被歐洲人打臉。智庫「歐洲對外關系委員會

（ＥＣＦＲ）」周二（１９日）發布針對歐洲１１國、１﹒５萬民眾的民調報告顯示，主要成員

國中的大多數人都認為美國的政治體系已崩潰，歐洲不能僅僅依靠美國來捍衛它；大多數人認為

，中國將在１０年內比美國更強大，並希望歐洲在兩個超級大國之間的衝突中保持中立。

面對即將接手的爛攤子和千頭萬緒，７８歲的拜登，很難。

