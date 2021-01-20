《投資智慧－鄧聲興》短視頻巨頭快手將登場，料上市後有不俗升幅

《投資智慧》「短視頻第一股」快手快將登場，最快下周招股，料集資３９０億元的快手勢

將打響本港２０２１年大型新股頭炮。快手第一個投資亮點為，現時尚未有短視頻公司在港上市

，「抖音」、「快手」等短視頻平台成為近年內地互聯網行業的新力軍，不單從騰訊

（００７００）、百度等傳統科網巨頭手中搶佔用戶時長，對傳統科網企業的廣告業務更造成衝

擊，發展成為互聯網領域不可忽視的勢力。截至去年９月，抖音日活躍用戶已經超過６億，快手

超過３億。同時根據內地第三方機構艾瑞咨詢的預估數據，２０２１年中國短視頻行業的市場規

模將達到２１１０億元人民幣。如此龐大的市場，現時卻仍未有相關公司上市，搶先抖音上市的

快手因而備受關注。



另外，騰訊作為集團的投資者之一，集團在上市前投資者包括騰訊、紅杉資本、百度、淡馬

錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手Ｄ輪、Ｆ輪融資中均有投資，目前持有快手

２１﹒５７％股份，為快手最大機構股東。不過快手採用「同股不同權」架構，目前公司依然由

創辦人宿華和程一笑控制。根據以往經驗，具騰訊概念的新股一般可獲得市場更多關注，一方面

股王騰訊投資被解讀為印證公司實力和發展前景，另一方面投資者憧憬公司未來可與騰訊合作，

因此會得到較多投資者認購新股。



加上，商業化加速造好，雖然集團去年首三季錄得巨額虧損，惟市場認為目前行業處於投入

期，需搶佔用戶及流量。２０２１年短視頻行業面臨流量最頂點時代，短視頻行業進入抖音、快

手雙巨頭時代，快手早前累積大體量的廣告流量，為未來數年商業化變現加速打下基礎。快手短

期的營收驅動為廣告驅動，廣告收入佔比逐步提升，與直播收入驅動，料將帶來整體毛利率的提

升以及現金流的大幅改善。長期來看，預計電商、遊戲等增值業務將成為集團增長的核心驅動力

。相信快手上市後，股價有不俗的升幅。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

