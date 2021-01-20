《拆局麒想－林嘉麒》ＴＣＬ電子技術再有突破，料估值修復股價升

《拆局麒想》今晚（２０日）是投資界最關注的事情，美國新任總統將於美國時間周三早上

就職，白宮易主後，中美關係將進入第二個階段，投資市場期盼拜登在疫情下率先顧及經濟復甦

，使中美過去的緊張關係有望緩解。事實上，不少企業在中美角力之時，某程度受到投資氣氛影

響而使股價出現政治因素的折騰，港股現時牛氣沖天，這些股份理應重回合理價值，其中要留意

ＴＣＬ電子（０１０７０）。



去年１２月，曾經傳出美國國土安全部正在「審查中國製造商ＴＣＬ等實體」，消息曾拖累

ＴＣＬ電子股價短期受影響。市場很快消化指控不符合邏輯，同時公司董事會主席兼執行董事李

東生連番增持，惟股價重上「出事前」的股價水平是直至上周（１２日）。同日，有韓國媒體

Ｍｏｎｅｙ Ｔｏｄａｙ稱ＴＣＬ電視將撤出美國電視機市場的不實報道，其後公司發出嚴正聲

明後，股價逐漸回升，惟以去年１２月２１日收市價６﹒１２元比較昨日（１９日）收市價

６﹒６５元，升幅不足一成，完全未反映公司近期的利好消息及應有估值的提升。



首先，公司已最新公布２０２０年全年品牌電視機累計銷售量同比增長１５﹒９％至

２３９３萬台，其中第四季度品牌電視機銷售量同比增長２０﹒２％至６６１萬台，超額完成了

公司全年目標銷售量，亦創歷史新高。疫情衝擊下，大部分傳統行業去年受到重大影響，反觀

ＴＣＬ電子成功以全球產能布局以及垂直產業鏈優勢，令銷量保持強勁增長趨勢。其中智能電視

機和４Ｋ電視機全年銷售量分別同比增長２４﹒１％及２６﹒３％，佔整體銷量分別為

９１﹒３％和５５﹒６％，較去年提升６﹒０個百分點和４﹒５個百分點，可見公司成功優化產

品結構。海外市場方面，２０２０全年公司品牌電視機銷售量同比上升２７﹒２％達１７１３萬

台，而且各區域市場銷售表現均實現強勢增長。其中，北美市場全年銷售量繼續攀升，同比增幅

達２５﹒４％；歐洲市場全年銷售量實現大幅增長，同比增幅高達６６﹒０％。其中，法國、意

大利和北歐全年同比增幅最為明顯，分別高達２０﹒７％、２４﹒２％和８５﹒６％；新興市場

持續拓展銷售渠道，全年銷售量同比增長１９﹒４％。其中快速增長區域包括日本、巴西、澳大

利亞、印尼和俄羅斯，全年同比增幅分別達１８１﹒３％、６７﹒９％、４５﹒９％、

４０﹒８％、３１﹒４％。值得留意是，海外市場業務是持續增長的賣點，第三季度海外品牌電

視銷售收入達到８４﹒８億港元，佔分部收入七成，而毛利達１４﹒７億港元，同比增長

８５﹒９％；毛利率為１７﹒３％，同比提升１﹒３個百分點，環比提升０﹒３個百分點；經營

利潤率同比提升１﹒６個百分點。相信公司在海外業務持續發展向好的優勢下，整體盈利有望進

一步提升。



其次，公司近期在２０２１年ＣＥＳ發布多項領先電子產品。例如：ＴＣＬ ４Ｋ

Ｍｉｎｉ－ＬＥＤ ＴＶ Ｃ８２５，將下一代顯示技術帶入現實。另外，公司亦發報了

ＯＤ Ｚｅｒｏ第三代Ｍｉｎｉ－ＬＥＤ技術。ＯＤ Ｚｅｒｏ技術相比於此前的

Ｖｉｄｒｉａｎ技術更加輕薄，ＴＣＬ將Ｍｉｎｉ ＬＥＤ背光層與ＬＣＤ面板之間的距離做到

了０ｍｍ，也就是實現了完全的貼合，以此形成了極為纖薄以及高對比和高亮度的面板，使搭載

ＯＤＺｅｒｏ技術的ＴＣＬ電視成為了目前市場上最纖薄的ＬＣＤ╱ＬＥＤ面板電視產品。另外

，公司今年將推出五款智能手機，其中最有賣點的是ＴＣＬ ２０５Ｇ，該產品配備高通驍龍

６９０ ５Ｇ芯片，而售價卻低於３００歐元，突破現時市場上５Ｇ智能手機的價格，估計將成

為歐美５Ｇ手機市場中性價比的首選，預期可成功擴大海外市場份額。眾多利好因素未對近期股

價有明顯刺激，加上估值上較其他家電股落後，估值被嚴重低估。今年股票市場炒復甦，預期

ＴＣＬ電子將獲得更多投資者關注。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

