《ＥＴＦ動向－凌子敬》２０２１年中資龍頭互聯網股票部署

《ＥＴＦ動向》回顧２０２０年，恆指全年下跌３﹒４％。當恆指斯人獨憔悴的同時，於疫

情下互聯網行業受惠於「宅經濟」，相關股票水漲船高。踏入２０２１年，投資者不禁會擔心相

關股份的股值會否偏高，導致今年的表現未必如往年表現一樣。我們認為，互聯網相關股份於上

半年可能會因為政策及個別公司受美國制裁的影響受壓，隨著政策及制裁等消息逐步明朗化，於

盈利支持下，中資互聯網股票可以維持到較好的前景

從內地的政策面看政府推出一系列的反壟斷政策，並不是針對於個別行業龍頭，主要是希望

於互聯網行業中得到公平競爭以及保護個人私隱，當然任何整頓行業推出時，尤其是個別受調查

的公司相關股價會有一定程度的陣痛。根據《人民日報》的報道，相關政策主要是「規範行業秩

序、促進平台經濟長遠健康發展。」由此可見，國家是有決心打造一個更好的互聯網平台，對於

中長線投資於互聯網股票是利多於弊。然而，投資者若希望參與互聯網相關股票，可以以ＥＴＦ

形式投資整個行業，分散個別公司受相關負面消息影響。

２０２０年於香港股市中大家討論得最多的應該都是ＡＴＭＸＪ。回顧去年相關股票股價，

全年做得最好表現的為小米（０１８１０）（＋２０８％），其次為美團（０３６９０）

（＋１８９％）、京東集團（０９６１８）（＋１５０％）、騰訊控股（００７００）（５０％

）以及阿里巴巴（０９９８８）（＋１０％）。如果留意地球的另一方，於美國上市的中資龍頭

互聯網股票更比香港的不遑多讓，其中包括拼多多（＋３７０％）、嗶哩嗶哩（＋３６０％）、

貝殼找房（＋２０７﹒７％）、跟誰學（１３６﹒５５％）。從表現上可見，投資中資互聯網龍

頭股票除了要個股份散外，地區上的分散亦十分重要，加上今年有傳多隻大型互聯網股票會二次

上市，包括拼多多、嗶哩嗶哩、唯品會、百度等，到時必會掀起另一個互聯網投資熱。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》

