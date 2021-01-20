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即市新聞

20/01/2021 11:49

《ＥＴＦ動向－凌子敬》２０２１年中資龍頭互聯網股票部署

　　《ＥＴＦ動向》回顧２０２０年，恆指全年下跌３﹒４％。當恆指斯人獨憔悴的同時，於疫
情下互聯網行業受惠於「宅經濟」，相關股票水漲船高。踏入２０２１年，投資者不禁會擔心相
關股份的股值會否偏高，導致今年的表現未必如往年表現一樣。我們認為，互聯網相關股份於上
半年可能會因為政策及個別公司受美國制裁的影響受壓，隨著政策及制裁等消息逐步明朗化，於
盈利支持下，中資互聯網股票可以維持到較好的前景
　　從內地的政策面看政府推出一系列的反壟斷政策，並不是針對於個別行業龍頭，主要是希望
於互聯網行業中得到公平競爭以及保護個人私隱，當然任何整頓行業推出時，尤其是個別受調查
的公司相關股價會有一定程度的陣痛。根據《人民日報》的報道，相關政策主要是「規範行業秩
序、促進平台經濟長遠健康發展。」由此可見，國家是有決心打造一個更好的互聯網平台，對於
中長線投資於互聯網股票是利多於弊。然而，投資者若希望參與互聯網相關股票，可以以ＥＴＦ
形式投資整個行業，分散個別公司受相關負面消息影響。
　　２０２０年於香港股市中大家討論得最多的應該都是ＡＴＭＸＪ。回顧去年相關股票股價，
全年做得最好表現的為小米（０１８１０）（＋２０８％），其次為美團（０３６９０）
（＋１８９％）、京東集團（０９６１８）（＋１５０％）、騰訊控股（００７００）（５０％
）以及阿里巴巴（０９９８８）（＋１０％）。如果留意地球的另一方，於美國上市的中資龍頭
互聯網股票更比香港的不遑多讓，其中包括拼多多（＋３７０％）、嗶哩嗶哩（＋３６０％）、
貝殼找房（＋２０７﹒７％）、跟誰學（１３６﹒５５％）。從表現上可見，投資中資互聯網龍
頭股票除了要個股份散外，地區上的分散亦十分重要，加上今年有傳多隻大型互聯網股票會二次
上市，包括拼多多、嗶哩嗶哩、唯品會、百度等，到時必會掀起另一個互聯網投資熱。
《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁　凌子敬》

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