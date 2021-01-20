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即市新聞

20/01/2021 09:16

《樓市亮話－湯文亮》樓市會出現甚麼類型反彈？

　　《樓市亮話》有老友同我講，四大代理同時認為樓市會出現小Ｖ型反彈，問我是否同意，我
認為這並不是同意與否的問題，四大代理做中介生意，唔通話樓市下跌，真係搵鬼買。不過，他
們的說話亦不無道理，樓市在去年疫市亦沒有大幅下跌，就算上升都只可以說小Ｖ型反彈，如果
樓市去年大幅下跌，而今年掉頭急升，才可以用大Ｖ型反彈來形容。

　　有一點大家不得不注意，在疫市下，大多數業主都不喜歡物業代理帶客睇樓，在這情況下成
交量以及樓價仍然可以保持，嚴格來說，這是脫離了現實，代表不少買家根本沒有睇樓，大拿拿
一千幾百萬唔睇樓就買，話樓市沒有上升動力都不會有人信。

　　有年輕朋友叫我不要發表有關疫市後，國內人士到港買樓文章，尤其是唔好叫政府撤辣，否
則就唔夠國內人搶，這點我同意，但我做唔到，我發文只是想提醒大家政府有機會撤辣，國內人
亦會到港買樓，有能力有需要就可以買，如果我不發文，他日政府撤辣，以及有大量國內買家，
我可能被人話唔提醒大家。

　　四位物業代理頭頭話如果疫情在今年消失，樓市有機會作出大Ｖ型反彈，我又唔同意，因為
樓市並沒有大跌，就算因疫情緩和而樓價飆升，都只可以說是「剔」型反彈，至於是否會出現悲
情樓市，一定會，賣了樓的人會覺得很悲情。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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