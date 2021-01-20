《缸邊嫺談－黃惠嫺》「拉尼娜」現象殺到，「寒冬」概念股受惠

《缸邊嫺談》由２０２０年冬季開始，亞洲多地如香港、內地、南韓、日本近日氣溫均較常

年同期偏低。本港氣溫急降，天文台自今年以來、在短短半個月間已發出５個霜凍警告；而內地

多個省份亦連續多日發出寒潮藍色預警，東北、內蒙等地的氣溫更跌至攝氏零下２０至３０度；

南韓首爾於１月８日錄得攝氏零下１８﹒６度，創下近３５年來最低溫紀錄。



其實，香港天文台早於去年８月底已預告２０２０至２０２１年的冬季將出現「拉尼娜」現

象。「拉尼娜」現象是指太平洋中東部海水異常變冷的現象，通常每隔２至７年出現一次。在此

現象出現的年份，冬季平均氣溫會偏低，而寒冷天氣持續的時間亦可能較平時長。



在寒冷天氣下，人們對相關產品如保暖衣物（紡織、服裝、羽絨服）、暖氣（燃氣）、取暖

家電及取暖食品等需求隨之大增。保暖衣物如保暖內衣、厚身衣服、羽絨服飾及冬季床上用品的

銷量急增，取暖必備的電熱設備及小家電同樣銷售理想。而在供暖需求增加下，燃氣及電力使用

量亦有所上升。飲食方面，冬季大受歡迎的火鍋食材、火鍋用品及火鍋調味料繼續受到消費者青

睞。



「拉尼娜」現象殺到，今個冬天變得更寒冷，相關產品銷情暢旺，「寒冬」概念股應運而生

，且表現不俗。



在三個「寒冬」概念股板塊中，以火鍋及火鍋醬料股板塊表現最好，其次為服裝及禦寒衣物

股板塊，而燃氣股板塊的表現則在一定程度上受制於油價下跌及新能源使用增加。但總括而言，

三大「寒冬」概念股板塊的整體走勢均跑贏恆生指數。相信香港市民亦覺今年冬天較往常更冷，

預期儘管疫情下消費力相對疲弱，但消費者對禦寒衣物及其他保暖用品的客觀需求依然殷切，預

期上述提及的「寒冬」概念股在２０２１年第一季的業績會有不錯的表現。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有寒冬概念股板塊的股份

