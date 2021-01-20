【香港政情】區諾軒「大聲公」襲警案上訴被駁回維持原判

《經濟通通訊社２０日專訊》前立法會議員區諾軒以「大聲公」襲擊兩名警務人員罪成，被

判處１４０小時社會服務令，他不服判刑，上訴至高等法院，今日被駁回，法官維持原判，書面

理由將擇日頒布。

區諾軒否認於前年７月８日在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，以「大聲公」敲打

警盾，及透過「大聲公」呼喊導致警司耳部不適，受審後去年被裁定兩項襲警罪成。

（ｃｌ）（ｚｚ）

