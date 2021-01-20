【香港政情】區諾軒「大聲公」襲警案上訴被駁回維持原判

《經濟通通訊社２０日專訊》前立法會議員區諾軒以「大聲公」襲擊兩名警務人員罪成，被
判處１４０小時社會服務令，他不服判刑，上訴至高等法院，今日被駁回，法官維持原判，書面
理由將擇日頒布。
區諾軒否認於前年７月８日在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，以「大聲公」敲打
警盾，及透過「大聲公」呼喊導致警司耳部不適，受審後去年被裁定兩項襲警罪成。
（ｃｌ）（ｚｚ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|FOCUS20/01/2021
【FOCUS】別了侵侵 拜登很難
|開市Good Morning20/01/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：吉利約32元吸中線投資
|財經熱話19/01/2021
港股飊779點廿個月高位 成交逾三千億元破紀錄 北水再創新高
|中國故事19/01/2021
《神州經脈》外匯佔款跌幅逾兩年大 人行放水A場成交重回萬億
|香港政情19/01/2021
【香港政情】林鄭：行政長官以選舉產生較佳 中央有誠意推動選舉
|FOCUS19/01/2021
【FOCUS】耶倫倡「act big」 加息先鋒轉奏放水凱歌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰