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20/01/2021 14:19

【新冠肺炎】油麻地居民兩次檢測皆為陰性，五小時後入院確診

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新冠肺炎肆虐，據《有線新聞》報道，有油麻地居民先後檢測
兩次都是陰性，但同日發高燒入院證實確診，陰性變陽性只相隔五小時。事主批評政府無確保承
辦商質素。政府專家袁國勇指，用喉嚨及鼻咽拭子方法檢測均非百分百準確，加上採樣問題令準
確度更低，建議市民如有不適，應盡快求醫。
　　報道指，４２歲尼泊爾籍的Ｄｉｌｉｐ前周末開始感到不適，私家醫生診斷或是扁桃腺發炎
，但吃藥後，並無康復，四日後即上周二發燒，懷疑自己染疫，於是周五自費２４０元到梁顯利
油麻地社區檢測中心驗，翌日收到報告是陰性，惟病情愈來愈嚴重，一位親戚周日更確診。
　　他周一下午２時再去廣東道流動檢測車驗，但回家後仍感不適，至４時，電召救護車送院，
７時在廣華醫院接受檢測，證實確診，跟流動車驗的時間，只是相隔五小時。他隨後收到流動車
報告，指他、太太和兒子都是陰性，但實情卻是全家中招。
　　Ｄｉｌｉｐ表示，兩次檢驗都當場質疑職員只在鼻腔較出位置採樣，擔心檢測不準確，但職
員當時說無問題。他批評政府無確保承辦商質素，浪費納稅人金錢。（ｃｌ）

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