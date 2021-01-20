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20/01/2021 16:33

【新冠肺炎】本港新增７７宗確診，３７宗源頭未明４１人居油尖旺

　　《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港新增
７７宗新冠肺炎確診個案，全部屬本地感染，當中有３０宗在油麻地官涌臨時檢測中心發現，另
有３７宗源頭不明。
　　確診個案中，４１人住在油尖旺區，其中２０人住在油麻地佐敦指定區域內，另外有４０宗
是關連個案，１宗涉及將軍澳藍田隧道群組。

＊油麻地再多三幢大廈要強制檢測＊

　　今日再有多幢大廈要納入強制檢測，包括牛頭角上邨常康樓、渡船角文蔚街２５至４７號文
耀樓、九龍窩打老道７號、港島康怡花園Ｎ座。４座大廈也各自有兩個單位，每戶至少１人確診

　　油麻地指定強制檢測範圍內，再多三幢大廈要強制檢測，分別是廣東道５７１－５７３號、
寧波街２７－３１號、廣東道５１１號。

＊曉峰樓環境樣本呈陽性＊

　　懷疑出現垂直傳播的柴灣峰華邨曉峰樓，昨日初步確診的１３室單位住戶，今日轉為確診，
昨日共有４０多名１２樓以上的１３室住戶撤離。中心早前在兩個確診單位內收集了１１個環境
樣本，其中３個為陽性，但Ｃｔ值較高，分別是抽氣扇、地台去水及廁所排糞渠表面。（ｈｙ）

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