【紓困措施】羅致光對下月失業率不樂觀，探討降低職津門檻助基層

《經濟通通訊社２０日專訊》本港上月失業率達６﹒６％，較對上一個月升０﹒３個百分點

，創１６年新高。勞工及福利局局長羅致光在電台節目上表示，正探討降低「在職家庭津貼」門

檻。他指部份行業開足工時收入超出上限，未能領取「職津」，但開工不足時因為工時達不到要

求，同樣未能領取「職津」，而要改變有關制度較複雜，影響數以萬人，調整電腦程序等工序需

以月計，但當局會盡快探討。



＊如防疫工作更到位，或可調節防疫措施＊



羅致光又指，從各方指標或與市民接觸，都留意到疫情下社會的怨氣正在上升，市民在抗疫

上已不單是「疲勞」，政府在策略上不得不作調整。被問到餐飲業禁晚市堂食的措施，羅致光指

，市民在生活上有需要，不同政策局正與業界商討，如果防疫工作做得更精準和到位，在時間或

人數上的問題，可以作出調節。

羅致光表示，對下月失業率不感樂觀，指目前疫情對消費市場有影響，近日佐敦一帶所有店

舖都「拍烏蠅」，但從正面來看，以往這段時間有近百萬港人去外地旅行，今年外遊消費變成在

本地消費，即使市民手頭緊張，本地市道亦未必會很差。（ｓｌ）

