  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2021 10:52

【紓困措施】羅致光對下月失業率不樂觀，探討降低職津門檻助基層

　　《經濟通通訊社２０日專訊》本港上月失業率達６﹒６％，較對上一個月升０﹒３個百分點
，創１６年新高。勞工及福利局局長羅致光在電台節目上表示，正探討降低「在職家庭津貼」門
檻。他指部份行業開足工時收入超出上限，未能領取「職津」，但開工不足時因為工時達不到要
求，同樣未能領取「職津」，而要改變有關制度較複雜，影響數以萬人，調整電腦程序等工序需
以月計，但當局會盡快探討。

＊如防疫工作更到位，或可調節防疫措施＊

　　羅致光又指，從各方指標或與市民接觸，都留意到疫情下社會的怨氣正在上升，市民在抗疫
上已不單是「疲勞」，政府在策略上不得不作調整。被問到餐飲業禁晚市堂食的措施，羅致光指
，市民在生活上有需要，不同政策局正與業界商討，如果防疫工作做得更精準和到位，在時間或
人數上的問題，可以作出調節。
　　羅致光表示，對下月失業率不感樂觀，指目前疫情對消費市場有影響，近日佐敦一帶所有店
舖都「拍烏蠅」，但從正面來看，以往這段時間有近百萬港人去外地旅行，今年外遊消費變成在
本地消費，即使市民手頭緊張，本地市道亦未必會很差。（ｓｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning20/01/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：吉利約32元吸中線投資
財經熱話19/01/2021
港股飊779點廿個月高位　成交逾三千億元破紀錄　北水再創新高
中國故事19/01/2021
《神州經脈》外匯佔款跌幅逾兩年大　人行放水A場成交重回萬億
香港政情19/01/2021
【香港政情】林鄭：行政長官以選舉產生較佳　中央有誠意推動選舉
FOCUS19/01/2021
【FOCUS】耶倫倡「act big」　加息先鋒轉奏放水凱歌
財經熱話19/01/2021
【牛氣沖天】科指短期試萬關動力勝恒指　聶振邦:全倉逐步減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>