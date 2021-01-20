【香港政情】立法會辯論《施政報告》，多名議員批評港府抗疫不力

《經濟通通訊社２０日專訊》立法會大會辯論《施政報告》致謝議案，多名議員批評政府抗

疫不力。民建聯李慧琼表示，港府過去採取的「張弛有度」的防疫措施，只是回應式，不夠前瞻

性，抗疫工作亦欠缺統籌，執行有「甩漏」，認為政府在推出政策前，應多與政黨溝通商量。她

認為，接種新型冠狀病毒疫苗不等於能夠「清零」，當局仍然需要推行全民檢測。



＊民建聯堅持全民檢測＊



自由黨鍾國斌指，解決疫情是當前急務，但現實是無可能清零，政府防疫政策拖拉，很多處

所無確診個案，卻被要求勒令停業，認為行業所面對的困境由政府造成，就算《施政報告》說得

多宏觀、多理想，如本港未能控制疫情，「講咩都嘥氣」。

經民聯盧偉國認為，《施政報告》構思實務，措施亦具針對性，但面對疫情反覆，政府必須

精準抗疫，切斷所有隱形傳播鏈及盡快清零，否則經濟、民生難以重新出發。



＊張宇人冀港府援助飲食業＊



自由黨立法會議員張宇人則表示，今次的施政報告是近年最有遠見和願景，其中政府發放四

輪抗疫防疫基金，以及推出「保就業計劃」，能為業界發放及時雨。他支持政府恢復年宵花市，

但強調政府「都應該諗諗食市」。（ｃｌ）

