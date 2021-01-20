【企業盈警】港鐵（０００６６）料全年盈轉虧４８億元

《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵（０００６６）公布，預計截至去年１２月３１日止年度

淨虧損將約４８億元，為介乎４６億至５０億元估計虧損範圍的中間數，而２０１９年度純利為

１１９億元。



＊經常性業務蝕１１億元＊



該集團指，預計轉盈為虧主因新型冠狀病毒大流行和整體經濟環境惡化對其經常性業務造成

重大不利影響，估計經常性業務虧損１１億元，而２０１９年利潤５０億元。該集團指，自從新

型冠狀病毒大流行在去年１月底爆發，令去年乘客量約１３１１萬人次，比２０１９年跌

３１﹒５％，中港數個邊境口岸關閉，該集團提供租金寬減予免稅經營權持有人及其他車站商店

，及車站商店的零售租戶帶來不利影響，向受影響零售租戶提供租金寬減，因此香港車站商務租

金收入大減。至於限制人群聚集及晚市堂食限制導致購物人士和食客減少，該集團向港鐵商場內

受不利影響的零售租戶持續提供租金寬減，香港物業租賃業務租金收入減少，以及新型冠狀病毒

大流行和相關政府措施對其在香港以外經常性業務造成不利影響。至於期內屬非現金會計項目的

投資物業組合重估虧損預計約９２億元，由於新型冠狀病毒大流行和整體經濟環境惡化造成不利

影響，導致零售及寫字樓租金受到下調壓力所致。



＊沙中線撥備１４億元



該集團又指，期內就沙田至中環線項目撥備１４億元，由於沙中線項目通車計劃受若干因素

嚴重影響，不單增加工程成本，也增加項目管理責任所需費用，故最近致函政府，重申根據第三

份委託協議條款及在取得獨立專家意見後認為，該集團有權收取上調項目管理費用，而上調幅度

應由雙方磋商協定或按協議釐定。但政府回應重申認為對該協議沒作任何重大修改，故政府保持

其不同意增加任何項目管理費用的立場。儘管仍需待解決，該集團續履行有關項目管理責任及負

擔相關費用，務使沙中線項目盡快全面通車，同時保留就承擔相關費用最終責任以及可採取相關

行動和尋求補救措施等權利。

該集團指，在考慮整體鐵路和物業業務後，董事局認為整體財務狀況保持穩健，期內物業發

展業務利潤料５５億元，包括來自日出康城第六期所入帳利潤，與２０１９年度相若。（ｗｈ）

