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20/01/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２６１﹒３億人幣再破紀錄，買騰訊沽國壽

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恆指高開２３７點，報２９１００點屬全日低，開市後飆高，
曾升９８５點，見２９８４８點，午後升幅曾縮至５００點內，尾段回勇。恆指收報２９６４２
點，升７７９點或２﹒７％，四日累飆１４０６點或半成，創２０１９年５月３日以來收市新高

　　按額度計算，北水全日淨流入２６１﹒３億元人民幣，增加１６％，再創出紀錄新高。北水
淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、美團
（０３６９０）；淨賣出最多的依次是中國人壽（０２６２８）、贛鋒鋰業（０１７７２）、建
設銀行（００９３９）。
　　主板成交３０１５﹒８億元增加３４﹒４％，成交額創出紀錄新高。其中港股通成交
９９０﹒７億元，佔總成交３２﹒９％。

＊騰訊破頂再獲北水力買，淨流入近４９億元＊

　　科指破頂，科網龍頭騰訊再創新高，惟收市倒跌０﹒３％報６５５元，北水淨買入４８﹒６
億元。
　　大市成交暢旺，港交所升３﹒９４％報５０１元，北水淨買入３３﹒２億元。
　　美團同樣創新高，收升４﹒９２％報３４１元，北水淨買入１６﹒５億元。
　　國壽升１﹒７％報１７﹒９４元，北水淨賣出８﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　４８﹒５６
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　３３﹒１９
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１６﹒４８
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　１５﹒４４
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１４﹒５９

　　淨沽出最多港股：
　　中國人壽　　　　（０２６２８）　　　　　－８﹒５２
　　贛鋒鋰業　　　　（０１７７２）　　　　　－５﹒００
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　－３﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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