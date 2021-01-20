【北水炒Ｄ乜】淨流入２６１﹒３億人幣再破紀錄，買騰訊沽國壽

《經濟通通訊社２０日專訊》恆指高開２３７點，報２９１００點屬全日低，開市後飆高，

曾升９８５點，見２９８４８點，午後升幅曾縮至５００點內，尾段回勇。恆指收報２９６４２

點，升７７９點或２﹒７％，四日累飆１４０６點或半成，創２０１９年５月３日以來收市新高

。

按額度計算，北水全日淨流入２６１﹒３億元人民幣，增加１６％，再創出紀錄新高。北水

淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、美團

（０３６９０）；淨賣出最多的依次是中國人壽（０２６２８）、贛鋒鋰業（０１７７２）、建

設銀行（００９３９）。

主板成交３０１５﹒８億元增加３４﹒４％，成交額創出紀錄新高。其中港股通成交

９９０﹒７億元，佔總成交３２﹒９％。



＊騰訊破頂再獲北水力買，淨流入近４９億元＊



科指破頂，科網龍頭騰訊再創新高，惟收市倒跌０﹒３％報６５５元，北水淨買入４８﹒６

億元。

大市成交暢旺，港交所升３﹒９４％報５０１元，北水淨買入３３﹒２億元。

美團同樣創新高，收升４﹒９２％報３４１元，北水淨買入１６﹒５億元。

國壽升１﹒７％報１７﹒９４元，北水淨賣出８﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４８﹒５６

香港交易所 （００３８８） ３３﹒１９

美團 （０３６９０） １６﹒４８

小米集團 （０１８１０） １５﹒４４

中國移動 （００９４１） １４﹒５９



淨沽出最多港股：

中國人壽 （０２６２８） －８﹒５２

贛鋒鋰業 （０１７７２） －５﹒００

建設銀行 （００９３９） －３﹒２５

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（ｃａ）

