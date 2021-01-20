《日入而息》馬雲露面阿里股價彈，傳百度春節後提交在港上市申請

《今天重點》﹡馬雲視頻現身並線上講話，與全國１００名鄉村教師「雲」見面；阿里巴巴

（０９９８８）計劃增設「天貓香港」，現正招商料數月內上線

﹡傳百度正式啟動回港第二上市，料農曆年後遞交申請

﹡會計師公會建議將繳稅限期延期３個月，提供稅務扣減；會計師公會料本財

年港府錄赤字３４８０億元

﹡鄭若驊批評外媒偏頗攻擊英御用大狀，將盡力促進法治；英大狀受輿論壓力

拒出庭，律政司表示已委聘另一名律師

﹡本港新增７７宗確診，３７宗源頭未明４１人居油尖旺



《即日市況》﹡阿里美團領跑科指尋頂，港股再升３２０點逼三萬關，成交約三千億



《深滬股市》﹡滬指升０﹒５％成交今年最低，科技股帶動創板漲４％



《美元匯價》﹡若突破１﹒３７２０，英鎊或可上試１﹒３８；歐元最新報１﹒２１１６

╱１８，日圓最新報１０３﹒８╱８１



《公司業績》﹡中滙集團（００３８２）３個月收入２﹒４４億元人民幣，增近１６％



《公司資訊》﹡傳百度正式啟動回港第二上市，料農曆年後遞交申請

﹡中生製藥（０１１７７）發布治療肝癌研究結果

﹡中石油集團表示抓好虧損企業治理和未上市托管業務改革工作

﹡佳兆業（０１６３８）發行額外兩年期３億美元優先票據，票息

１０﹒８７５％

﹡泛亞國際（０６１２８）擬發行最多１５００萬美元換股票據

﹡高雅光學（００９０７）折讓近２０％向保利協鑫天然氣集團配股

﹡渣打呼籲市民農曆新年採用「ｅ利是」

﹡萬成集團（０１４５１）購塑膠製品公司股權，涉３００萬美元

﹡數碼通（００３１５）夥三號幹線公司推全港首個５Ｇ智慧交通安全管理系

統

﹡寶寶樹（０１７６１）成立戰略委員會，王懷南擔任委員會主席

﹡中滙集團（００３８２）維持今年收入１０億元人民幣目標，料在泛珠三角

尋求收購

﹡阿里巴巴（０９９８８）計劃增設「天貓香港」，現正招商料數月內上線

﹡莎莎（００１７８）第三財季整體營業額跌３６﹒４％，港澳同店銷售挫

４５﹒５％

﹡中國聯通（００７６２）上月移動出帳用戶淨減１２８萬戶，４Ｇ淨增

１１２萬戶

﹡宏利香港委任兩名高層，以進一步拓展分銷實力

﹡魯大師（０３６０１）與移動設備生產商就智能化硬件內容服務簽訂合作協

議

﹡進階發展（０１６６７）聯席配售代理以０﹒３１元配售最多５４３８萬股

﹡晉商銀行（０２５５８）王培明因退休辭任執行董事職務



《國企紅籌》﹡中金公司（０３９０８）發行三年及五年期共１５億美元票據

﹡首創置業（０２８６８）發行４億美元有擔保債券，今於新加坡上市

﹡新華保險（０１３３６）劉浩凌辭去董事長等職務



《中國要聞》﹡中國全年美元計ＦＤＩ同比增４﹒５％，規模創新高

﹡深圳啟第三輪數字人幣試點，龍華區定向派發２０００萬元

﹡北京表示２０２５年基本形成國際科技創新中心

﹡上交所提示５００ＥＴＦ基金融券交易風險

﹡特斯拉回應Ｍｏｄｅｌ ３自燃事件：電池受撞擊

﹡傳上海限制新房認籌，滬房管局表示未出台調控新政

﹡據報比亞迪半導體已接受中金ＩＰＯ輔導

﹡深圳國企資產突破４﹒１萬億，全年納稅額同比增近７％

﹡深圳房協發起房住不炒徵文賽，冠軍獎金僅３０００元

﹡去年全國稅收收入同比降２﹒６％，完成既定目標

﹡交通部料今年春運發送旅客１７億人次，較疫前跌四成

﹡特斯拉冀推中國本土團隊研發車型，並推向全球市場

﹡國稅總局表示去年全國企業銷售收入同比增６％

﹡新能源車專家表示中國汽車晶片短缺問題或持續十年

﹡深圳證監局表示轄區部分資管產品集中度高，存流動風險

﹡銀保監印發人身保險產品「負面清單」２０２１版

﹡信通院表示去年第四季互聯網投融資額同比增超１１０％

﹡中國去年石油進口創紀錄，沙特最大供應國自美進口增

﹡能源局表示２０２０年全社會用電量同比增３﹒１％

﹡監管谷權益類投資，易方達新基金認購額創「天量」

﹡劉福學稱已有數百家企業簽約報名第四屆進博會

﹡華夏幸福回購債券過關，惟傳本月起暫停票據兌付

﹡人行起草條例加強非銀行支付機構反壟斷監管；１月一年期和五年期以上

ＬＰＲ連續第九個月維持不變；２８００億逆回購操作量創四個月高，放水

２７８０億

﹡中國去年１１月增持美債９０億美元，六個月來首次

﹡中國去年進口美國大豆增５３％，惟未達貿易協議目標

﹡蔚來第二工廠進入施工招標階段，項目估算約３﹒５億

﹡馬雲視頻現身並線上講話，與全國１００名鄉村教師「雲」見面

﹡人大常委會審議設立北京金融法院議案

﹡北京去年ＧＤＰ增１﹒２％，消費零售總額降８﹒９％

﹡統計局表示北京出現偶發疫情，惟對就業市場衝擊可控

﹡外交部回應美國候任國務卿：希望美方正確看待中國

﹡劉昆稱精準實施積極財策，適當放寬專項債發行時限

﹡寧德時代與德方納米合資公司的雲南工廠發生爆炸

﹡傳阿里持股的百世集團考慮出售股份，惟百世否認售股

﹡中汽協表示長城、吉利、奇瑞１２月ＳＵＶ銷量排名前三

﹡戴德梁行表示去年樓市大宗成交跌三成，外資佔比急降



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，柯文哲透露欲２０２４年參選總統



《其他消息》﹡區諾軒「大聲公」襲警案上訴被駁回維持原判

﹡鄭若驊批評外媒偏頗攻擊英御用大狀，將盡力促進法治

﹡英大狀受輿論壓力拒出庭，律政司表示已委聘另一名律師

﹡羅致光對下月失業率不樂觀，探討降低職津門檻助基層

﹡陳智思稱特首由選舉產生，認受性更大及有利施政

﹡證監會與泰國證交會就基金互認安排簽署諒解備忘錄

﹡渣打預測今年經濟增長４％，失業率或進一步惡化

﹡元朗中轉屋用地，政府申寬地積比率重建摩天居屋公屋

﹡深股通額度全日用６３億元；滬股通額度全日用８４００萬元，陸股通淨流

入近３４億

﹡會計師公會建議將繳稅限期延期３個月，提供稅務扣減；會計師公會料本財

年港府錄赤字３４８０億元

﹡ＰａｙＭｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ與物流平台ＧＯＧＯＸ合作

﹡美國對沖基金Ｅｌｌｉｏｔｔ決定關閉香港辦事處

﹡Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ夥ＨＫＴａｘｉ擴展的士信用卡支付服務

﹡調查指逾七成受訪者認同亞洲服務供應商提供更佳技術方案

﹡美聯表示樓市提前現「小陽春」，料首季新盤銷售５０００伙

﹡香港科技園表示ＦｉｎＴｅｃｈ Ｃｅｎｔｒｅ正式啟動

﹡嘉閣表示十大活躍指標屋苑成交按周升四成至１０７宗



《新冠肺炎》﹡本港新增７７宗確診，３７宗源頭未明４１人居油尖旺

﹡醫管局表示北區醫院內科病房護士初步確診

﹡外交部表示科興、國藥和康希諾已申請加入世衛疫苗計劃

﹡衛健委表示需持７日內核酸檢測陰性證明才能返鄉

﹡年宵復辦花農批朝令夕改，無視業界處境

﹡林正財稱疫苗接種開展後，將審視防疫策略可否調整

﹡油麻地居民兩次檢測皆為陰性，五小時後入院確診

﹡深水埗指定區域６幢大廈須接受強制檢測

﹡許樹昌稱確診數字短期難回落至低水平，不宜放寬措施

﹡匯豐彌敦道２３８號分行及卓越理財中心暫停服務

﹡瑪嘉烈醫院８８歲確診女病人離世，累計１６６人死亡

﹡醫院藥劑師學會建議科興疫苗用於５９歲或以下人士

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