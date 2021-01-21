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即市新聞

21/01/2021 07:50

《華爾街內望》拜登正式宣誓就任總統，美股納指飆升近２％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》拜登正式宣誓就任美國第４６任總統，加上Ｎｅｔｆｌｉｘ季
績強勁激發市場對其他科技股的季績憧憬，美股周三（２０日）走高。
　　道指升２５７點或０﹒８３％，報３１１８８點。標指升５２點或１﹒３９％，報３８５１
點。納指勁升２６０點或１﹒９７％，報１３４５７點。
　　拜登宣誓就任美國總統後針對疫情、經濟及氣候變遷等議題簽署１５項行政命令，市場憧憬
在疫苗接種以及更大規模的疫情救助方案幫助下，經濟將在今年強勁復甦。
　　不過由於目前股市市值已接近２０年高位，投資者希望透過美企季績及獲利前景，判斷美股
當前估值是否合理。
　　板塊方面，通訊服務股、非必需消費品股、科技股大幅上升，不過銀行股三連跌，收低約１
﹒３４％，摩根士丹利亦微跌０﹒２％，惟其季度獲利已勝預期。
　　Ｎｅｔｆｌｉｘ飆升近１７％，公司表明不再需要借貸數十億美元為電視節目和電影提供資
金，而未來數周將公布業績的其他ＦＡＡＮＧ科技股亦跳漲，Ｇｏｏｇｌｅ母公司
Ａｌｐｈａｂｅｔ漲逾５％。
　　寶潔（Ｐ＆Ｇ）跌１﹒２５％，公司警告產品銷售速度可能會隨著疫苗接種普及化而放慢。
　　指標十年期國債收益率持平，報１﹒０９％。（ａｌ）

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