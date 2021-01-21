《國金與投資－曾廣標》拜登如何撥亂反正？

《國金與投資》７８歲的拜登在嚴密的保安下宣誓就任美國總統，使政權重新回到民主黨手

上，而他亦成為美國歷史上年紀最大的總統。美國股市即時再升創新高，作為對拜登的祝賀。



在奧巴馬時代，拜登連續兩屆出任副總統，加上過去長期出任參議員，從政經驗豐富，兼且

民主黨在新一屆國會控制兩院，方便拜登全面執政，然而，經過特朗普四年的民粹單邊主義，美

國社會變得更加撕裂，如何有序地撥亂反正，對拜登將是重大考驗。



＊選拜登主因不滿特朗普＊



特朗普所謂的美國第一，實際上是「特朗普第一」，無論對敵人和朋友都是隨心所欲，變化

不定。不過，特朗普的低稅和基本上不干預市場的政策，卻曾導致美國經濟保持較高增長，失業

率跌至新低，他競選連任落敗，很大程度是在於他完全低估世紀病毒的禍害，抗疫無能只歸究於

中國傳播，令到美國成為全球疫情最嚴重的國家，經濟滑坡失業大增，使更多民眾齊心透過選票

把他踼下台。明顯的，多數選民不是對拜登很有信心，只是不能再容忍特朗普！



＊上任後立即推翻眾多惡政＊



特朗普很喜歡繞過國會自己簽發政令推行政策，對於一系列備受美國國內外爭議的決定，拜

登上任後會率先透過新的政令予以推翻。這將包括重返巴黎氣候協定和世界衛生組織，放寬已生

活在美國的非法移民追夢者，不再禁制伊斯蘭教徒入境，停止在邊境築牆等等。此外，拜登亦會

規定聯邦政府機構人員都要帶口罩，及暫緩收回學生貸款利息和本金。



＊重返國際組織恢復多邊主義＊



重返國際協定和國際組織，代表著美國將回到多邊主義，或者是再肩付起所謂「自由世界領

袖」的責任。在特朗普時代，美國不僅以中國作為主要敵人，和其他西方盟國也打貿易戰，四處

樹敵。拜登上台後，對於界定敵我的原則將重新審視。



但拜登的優先任務主要還是先處理內政，包括抗病毒、挺經濟和改善民生。他已提出為數高

達１﹒９萬億美元的利民紓困方案，希望國會兩院能盡快通過撥款。



＊抗病毒挺經濟改善民生＊



現時，美國每日新增確診新冠病毒的人數仍多達２０萬人，一些地方的醫療系統處於崩潰邊

緣，如何壓制病毒擴散，治病救人及加速廣泛接種疫苗是當務之急。聯邦政府需要與各州縣市加

強合作，增加撥款及供應抗災物品和疫苗，要求民眾遵守抗疫指引，徹底改變特朗普時代抗疫不

作為政策。



唯有疫情逐漸受控，經濟和社會活動才可逐漸回到正軌，由於美國債券是眾多國家的主要儲

備，美國有不斷印銀紙的特權，拜登上台更會加速印發，使能保障民眾的生活及主動創造更多就

業機會。當然，財赤也會因此而進一步增加，將來有可能要加稅，同時將會導致通脹風險，到時

被推高的資產泡沫最終可能會爆破。



＊「大政府」濫印鈔票等於埋雷＊



但在目前的情況下，「大政府」的一套卻是勢在必行。候任財政部長前聯儲局主席就指出利

民紓困方案雖然有利有弊，令財赤進一步擴大是壞事但現時並無選擇，而她相信利益必定大過弊

端。



疫症流行之祭，特朗普以「黑中國」轉移視線，在美國甚至整個西方，不少政客都擔心制度

不同的中國日益強大，會帶來各種威脅，因此，特朗普的對華主攻往往能得到兩黨共識。然而，

特朗普對中國的打壓，很多方面並不符合美國的利益，因此，拜登上台後，很可能會逐漸修正，

包括會聽取以歐盟為主的西方盟國的意見，聯合起來向中國提出要求。



＊德法對華策略誘導拜登＊



在拜登上台之前，在德國總理默克爾和法國總統馬克龍推動下，歐中達成了廣泛的投資協議

，中國願意進一步開放市場給歐洲企業，保證不強逼技術轉讓，及保障知識產權等等，而中國所

要求的是歐盟也平等對待中國企業。德法的做法等於為美國做了一個榜樣。對西方來說，中國既

是競爭者，但也是合作者，當然，西方會擔心中國在不同政治制度下持續崛起，但應對方法不是

一味對抗，而是盡量找出互利雙贏的共同點。



對於中國式威權管治，西方有不同看法，但對北京而言，很多指摘只是欲加之罪，而美歐無

權干預內政。我認為有不同意見是正常的，但首先就要透過對話來增加了解，而不是如特朗普般

切斷與中國的對話渠道，不斷把緊張關係升級。



拜登短期內仍會延續對中國的制裁，但估計應不會再主動出擊，中美雙方亦會邁向就抗疫和

氣候問題恢復對話和合作，這將是一個好的開始。《資深評論員 曾廣標》

