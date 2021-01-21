《缸邊隨筆－石鏡泉》耶倫與你

《缸邊隨筆》耶倫前晚（１９日）在美國會上，作美國財長候任聽證。基本上，耶倫不用國

會批准，已夠班做美財長，關鍵只是她做財長後的政策取向。她前晚點明了，所以她跟著幾年來

將會做的，一定會影響到你，因為她的所為，會影響到股市。



在耶倫未出席國會聽證時，她已運用了些政治手段，將她部分講話內容，漏了給傳媒，這是

典型的美聯儲局處事手法，不要給市場有驚喜、驚嚇，她漏了甚麼出來？原文：



“Ｅｃｏｎｏｍｉｓｔｓ ｄｏｎ’ｔ ａｌｗａｙｓ ａｇｒｅｅ﹐ ｂｕｔ Ｉ

ｔｈｉｎｋ ｔｈｅｒｅ ｉｓ ａ ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ ｎｏｗ：Ｗｉｔｈｏｕｔ

ｆｕｒｔｈｅｒ ａｃｔｉｏｎ﹐ ｗｅ ｒｉｓｋ ａ ｌｏｎｇｅｒ﹐ ｍｏｒｅ

ｐａｉｎｆｕｌ ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ ｎｏｗ－ａｎｄ ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ

ｓｃａｒｒｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｅｃｏｎｏｍｙ ｌａｔｅｒ﹐＂



要做嘢，唔做嘢，經濟死。所謂做嘢，就是財政刺激，而且是要大刺激。



＂Ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ｆｅｗ ｍｏｎｔｈｓ﹐ ｗｅ ａｒｅ ｇｏｉｎｇ

ｔｏ ｎｅｅｄ ｍｏｒｅ ａｉｄ ｔｏ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅ ｔｈｅ ｖａｃｃｉｎｅ

；ｔｏ ｒｅｏｐｅｎ ｓｃｈｏｏｌｓ；ｔｏ ｈｅｌｐ ｓｔａｔｅｓ ｋｅｅｐ

ｆｉｒｅｆｉｇｈｔｅｒｓ ａｎｄ ｔｅａｃｈｅｒｓ ｏｎ ｔｈｅ ｊｏｂ﹐＂



＂Ｗｅ’ｌｌ ｎｅｅｄ ｍｏｒｅ ｆｕｎｄｉｎｇ ｔｏ ｍａｋｅ ｓｕｒｅ

ｕｎｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｃｈｅｃｋｓ ｓｔｉｌｌ ｇｏ ｏｕｔ

；ａｎｄ ｔｏ ｈｅｌｐ ｆａｍｉｌｉｅｓ ｗｈｏ ａｒｅ ａｔ ｒｉｓｋ ｏｆ

ｇｏｉｎｇ ｈｕｎｇｒｙ ｏｒ ｌｏｓｉｎｇ ｔｈｅ ｒｏｏｆ ｏｖｅｒ ｔｈｅｉｒ

ｈｅａｄｓ﹒＂



要疫苗、要開學、要有消防員和教師（她十分政治敏感，不講要警察）。要失業救濟、要救

濟貧窮家庭、要保障他們的食和居所（不會因無交租而被逼走）。任務是神聖和偉大的，是美國

失業者和窮人的福音。你國會敢不通過那１﹒９萬億的財政刺激撥款提請？仲有，提個財路與國

會參考：



＂Ｎｅｉｔｈｅｒ ｔｈｅ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ－ｅｌｅｃｔ﹐ ｎｏｒ Ｉ﹐

ｐｒｏｐｏｓｅ ｔｈｉｓ ｒｅｌｉｅｆ ｐａｃｋａｇｅ ｗｉｔｈｏｕｔ ａｎ

ａｐｐｒｅｃｉａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ’ｓ ｄｅｂｔ ｂｕｒｄｅｎ

﹐＂ Ｙｅｌｌｅｎ ｗｉｌｌ ａｄｄ﹐ ｕｎｄｅｒｌｉｎｉｎｇ ｔｈａｔ ｓｈｅ ｉ

ｓ ｎｏｔ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｐｏｓｔ－Ｋｅｙｎｅｓｉａｎ╱ＭＭＴ ｃａｍｐ﹒



＂Ｂｕｔ ｒｉｇｈｔ ｎｏｗ﹐ ｗｉｔｈ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｒａｔｅｓ ａｔ

ｈｉｓｔｏｒｉｃ ｌｏｗｓ﹐ ｔｈｅ ｓｍａｒｔｅｓｔ ｔｈｉｎｇ ｗｅ ｃａｎ

ｄｏ ｉｓ ａｃｔ ｂｉｇ﹒ Ｉｎ ｔｈｅ ｌｏｎｇ ｒｕｎ﹐ Ｉ ｂｅｌｉｅｖｅ

ｔｈｅ ｂｅｎｅｆｉｔｓ ｗｉｌｌ ｆａｒ ｏｕｔｗｅｉｇｈ ｔｈｅ ｃｏｓｔｓ﹐

ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｉｆ ｗｅ ｃａｒｅ ａｂｏｕｔ ｈｅｌｐｉｎｇ ｐｅｏｐｌｅ

ｗｈｏ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ｓｔｒｕｇｇｌｉｎｇ ｆｏｒ ａ ｖｅｒｙ ｌｏｎｇ

ｔｉｍｅ﹒＂



發債啦，利息咁低唔怕喎，發債有利經濟，所得會多於付利息所失。她無講到的是會發５０

年期的債，始終要留些煙花在國會上放的。不然，國會聽證就會淡而無味，沒有事項可做頭條。

所以大家在昨日的美傳媒中，有人講：會發５０年債啦！對美國人言，唔借，邊有錢唧，５０年

債噃，我都無５０年命。所以唔使我還，但借咗，我就立即有得使。



＊美要刺激經濟 不離房屋汽車＊



總結言，耶倫是：



（１）救濟，要大、大、大手筆；



（２）債不怕借大，這些債，短期是債，長期就是資產，因為經濟被救活了，就可以還到嘞

。唉！美國每次提高國債上限都是如此說，但又且看「女皇」的懿旨今次能否成真。



為了不使美國政府要付太重利息，所以耶倫會重為「鴿派女皇」，與美聯儲局長鮑威爾合作

，把長息壓低，壓到有幾低？估計是將１０年息債息壓在２厘之下，當歐元、日圓的１０年債的

息近零時，美１０年債息有２厘，已十分吸引。



（３）美元仍是要強，如美元貶值，吸引不了外資流入去買美債，故美元要相對於其他仍堅

挺。但有幾堅挺，就要待觀察，因為匯市中，市場力量很大，不是美財長話要強美金就強得來，

要看你具體政策。



每屆美總統、美財長都謂要強美元，特朗普除外，但美元終有軟下的危機。



要刺激經濟，不離兩個大項：房屋和汽車。房屋可以拉動５０多個行業，汽車可以拉３０多

個行業。對美國人言，房屋是大手筆投資，汽車則是相對細手筆的投資，窮人可以借到錢買架車

，而未必可以借到錢去買間屋。所以耶倫在國會聽證會上就明言：「電動汽車是應對氣候變化，

為美國人創造良好就業機會的好方法」。此語一出，美國股市的汽車，特別是電動車板塊立升。



耶倫講話，也利好中港股市。美息被壓低，利股；美元被托升，利港元。要造車，環球電動

汽車製造會進入戰國時代，群雄並起，五年之內，怕群雄中會死掉不少個。



電動汽車迷要留心了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

