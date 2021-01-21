《專家之言－李偉傑》港股明顯超買，料出現整固未虞深度調整

《專家之言》港股周二（１９日）主板成交首度突破３０００億元，港股市值達５１﹒８萬

億元創新高。近期港股成交維持暢旺以及大市持續攀升，主要配合幾個主要因素，首先內地周初

公布第四季經濟增長按年增長６﹒５％高於預期，亦是為２０１８年第四季以來最高，全年ＧＤ

Ｐ突破１０１萬億元人民幣，按年增長２﹒３％，在國外發達地區仍然受疫情問題困擾下，內地

經濟增長表現繼續一枝獨秀，變相在尋找經濟增長動力板塊上中港兩地股市亦提供大量優質資產

投放。另外，在弱美元下，相對其他貨幣走強，人民幣近期持續上升，吸引資金流入亞洲區股市

，以人民幣走勢較強下，港股亦變相打折，吸引北水狂買貨，近期已佔港股成交接近三分一，成

為港股推動其中一個主要動力。第三個發力原因，在於美國總統拜登的藍色浪潮，自從去年１１

月美國總統選舉逐步塵埃落定後，再加上美國參議院及眾議院亦由民主黨成功佔多數，市場預料

未來新任總統執政上更應具有彈性，加上預料拜登對華政策大方向不變，但至少會較為理性及顧

及各方關係，兩國關係有機會逐步破冰，雖然預料絕對不會上任時馬上將所有特朗普簽的行政命

令更改或消除，因拜登上任後首要任務相信必定處理好疫情問題、救市措施以及氣候變化等國際

議題，因此在中美關係問題相信在２月才有更明朗消息。



＊恆指２８８６４點出現明顯支持＊



當然現時恆生指數１４天ＲＳＩ去到８５以上，其實超買情況亦較為明顯，不過仍然算健康

，因為成交量得到配合，但假若挑戰３００００點達普遍投資者短期目標的話，有機會開始進行

短期獲利行動。雖然弱美元屬大方向，但美元持續弱勢一段時間，若果出現反彈的話，持續升市

氣氛可能短暫斷纜。不過，現時成交依然暢旺，大市出現的只會是調整及整固，除非美國未來對

華政策態度再度強硬，或者內地對股市帶來政策上的變化，屆時調整幅度可能才會更深，以現階

段恆指表現，相信接近２８８６４點裂口位頂部將出現明顯支持。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

