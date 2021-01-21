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即市新聞

21/01/2021 13:17

【突破三萬】港股整固守穩二萬九可再試高，何啟俊：可重吸光伏股

　　《經濟通通訊社記者鄧經書２１日報道》拜登周三（２０日）正式宣誓就任美國總統，市場
預計拜登入主白宮後，相關刺激政策將會立即出台刺激美股三大指數破頂。另外，人行繼續放水
，今日公開市場開展２５００億元人民幣的７天期逆回購操作，操作規模低於昨日的２８００億
元人民幣，中標利率維持於２﹒２厘。港股繼續上揚，半日曾升１７３點最高見３０１３５，繼
２０１９年５月再破三萬大關。
　　千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，現時投資氣氛整體樂觀，拜登順利
交接成為新一任美國總統，以及大市成交持續暢旺，預期短期恆指輕微整固，只要成交維持，以
及企穩二萬九或以上，短期目標可先上望２０１９年４月１５日的高位３０２８０點。
　
＊留意拜登政府對華政策＊
　
　　然而，他提醒有數項因素短期或左右大市走向。首先，近期內地疫情有反彈跡象，或減低市
場對內地經濟復甦的信心。其次，美國新任國務卿布林肯（Ａｎｔｈｏｎｙ　Ｂｌｉｎｋｅｎ）
對華態度未必太友好，需留意日後拜登政府對華措施。然而，美國候任財長耶倫作風偏鴿，加上
美聯儲短期加息機會低，料短期利好股市，惟同時需留意往後美國祭出何種貨幣政策。

＊美返巴黎協定利光伏股＊
　
　　目前市場氣氛熾熱，散戶投資該如何操作？他指出，市場氣氛佳，切忌輕易賣掉手中股票。
如散戶想增持股票，他建議可趁機吸納近期走勢較悶的強勢股如新能源、電動車及消費股等，當
中他首選新能源股。他指新能源股屬全球大多數國家政策大方向，拜登已公布美國重返《巴黎協
定》，加上今年內地光伏行業供應持續偏緊，市場需求大，導致產品價格再上揚，繼續有利光伏
股。他推薦關注福萊特玻璃（０６８６５）及信義光能（００９６８）。福萊特玻璃方面，他建
議於３０元水平買入，目標價４０元，跌穿買入位１０％至１５％止蝕。信義光能可於１８元水
平買入，目標價２５元，跌穿１６﹒４元止蝕。
　
＊新東方在綫短期或反彈＊
　
　　除新能源股外，何啟俊稱線上教育板塊亦可留意，因內地疫情有反彈跡象，資金或流入疫情
受惠股，當中看好新東方在綫（０１７９７）具反彈潛力。首先，他看好其Ｋ１２教育業務發展
；其次，該公司現集中於低線城市推廣線上教育，料能搶佔該區域市佔率，以及新東方品牌有品
質保證。他建議現價約２５元買入，目標價３０元，跌穿２３元止蝕。

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