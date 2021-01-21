【突破三萬】張智威：恒指本季或可見３３４８４點，科指續破頂

《經濟通通訊社記者吳藹林２１日報道》由今年初開始，在北水加持下，資金不斷湧入港股

，恆指由去年１２月的低位計，已累漲逾１５％，成功收復肺炎疫情以來的所有跌幅，科指更連

番破頂；與此同時，本港失業率升至６﹒６％，創１６年新高。股市及經濟彷如平行時空。有分

析認為，港股後市關鍵仍然在於資金流，預期恆指將於本季最高見３３４８４點年內頂位，科指

則會不斷破頂。

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，現時大市主要由北水和成交額支撐，但

他不相信北水會每日持續南下，預期恆指到農曆新年假期前仍可保持升勢，假期後資金重新洗牌

，後市將變得反覆。他提到，現時部分投資者「畏高」沽貨，但同時證實市場仍然理性，短線恆

指若能突破３０８００點，將進一步上望２０１８年１月２９日歷史高位３３４８４點。然而，

投資者若希望先行減倉，可沽出升得過急的股份。



＊重磅股升幅料放緩，騰訊目標７５０元＊



騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）等重磅股在今輪升市表現不錯，騰訊半日觸及７

００元關兼破頂。張智威認為，重磅股現階段大升空間已不多，但他仍然看好騰訊，指企業微信

與商戶新的合作模式可提升收益，遊戲業務亦利好，股價上望７５０元。

另外，張智威表示，現階段看好內險股，料投資收入可受惠於中港兩地股市上漲，國壽（０

２６２８）仍具追落後空間，上望１８﹒８元。



＊股民倘能承受更大風險可吼網龍ＩＧＧ＊



他認為市場意識到企業獲得收益並非只可靠實體，線上同樣可做到，預期科指將不斷破頂，

首選為龍頭科企，稱股價已消化反壟斷消息。若投資者可承擔更多風險，網龍（００７７７）和

ＩＧＧ（００７９９）預期亦會跟隨科指向上，目標分別為２２元和１１元。

