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即市新聞

21/01/2021 13:17

【突破三萬】張智威：恒指本季或可見３３４８４點，科指續破頂

　　《經濟通通訊社記者吳藹林２１日報道》由今年初開始，在北水加持下，資金不斷湧入港股
，恆指由去年１２月的低位計，已累漲逾１５％，成功收復肺炎疫情以來的所有跌幅，科指更連
番破頂；與此同時，本港失業率升至６﹒６％，創１６年新高。股市及經濟彷如平行時空。有分
析認為，港股後市關鍵仍然在於資金流，預期恆指將於本季最高見３３４８４點年內頂位，科指
則會不斷破頂。
　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，現時大市主要由北水和成交額支撐，但
他不相信北水會每日持續南下，預期恆指到農曆新年假期前仍可保持升勢，假期後資金重新洗牌
，後市將變得反覆。他提到，現時部分投資者「畏高」沽貨，但同時證實市場仍然理性，短線恆
指若能突破３０８００點，將進一步上望２０１８年１月２９日歷史高位３３４８４點。然而，
投資者若希望先行減倉，可沽出升得過急的股份。

＊重磅股升幅料放緩，騰訊目標７５０元＊

　　騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）等重磅股在今輪升市表現不錯，騰訊半日觸及７
００元關兼破頂。張智威認為，重磅股現階段大升空間已不多，但他仍然看好騰訊，指企業微信
與商戶新的合作模式可提升收益，遊戲業務亦利好，股價上望７５０元。
　　另外，張智威表示，現階段看好內險股，料投資收入可受惠於中港兩地股市上漲，國壽（０
２６２８）仍具追落後空間，上望１８﹒８元。
　
＊股民倘能承受更大風險可吼網龍ＩＧＧ＊
　
　　他認為市場意識到企業獲得收益並非只可靠實體，線上同樣可做到，預期科指將不斷破頂，
首選為龍頭科企，稱股價已消化反壟斷消息。若投資者可承擔更多風險，網龍（００７７７）和
ＩＧＧ（００７９９）預期亦會跟隨科指向上，目標分別為２２元和１１元。

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