消息指ＪＳ環球生活遭ＣＭ　Ｋｉｎｄｅｒ減持套配逾４億元

《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述消息指出，ＪＳ環球生活（０１６９１）遭主要股東

ＣＭ Ｋｉｎｄｅｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ＩＩ減持２２６０萬股，佔股本０﹒６５％，每股

作價１８﹒８５元，比上日收市價折讓３﹒７％，套配４﹒２６億元。

ＪＳ環球生活今早一手２２６０萬股盤前交叉盤，每股１８﹒８５元，相信是上述交易上板

。（ｅｃ）

