《神州民企》比亞迪折讓７﹒８％配售Ｈ股，淨籌２９８億元

《經濟通通訊社２１日專訊》比亞迪（０１２１１）公布，配售１﹒３３億股Ｈ股，每股為

２２５元，較前收市價２４４元折讓約７﹒８％，所得款項淨額約為２９８﹒０１億元，用作集

團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

配售股份相當擴大已發行Ｈ股數目的約１２﹒６９％，及已發行股份總數的約４﹒６５％。

（ｋｉ）

