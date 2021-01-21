《神州民企》比亞迪折讓７﹒８％配售Ｈ股，淨籌２９８億元

《經濟通通訊社２１日專訊》比亞迪（０１２１１）公布，配售１﹒３３億股Ｈ股，每股為
２２５元，較前收市價２４４元折讓約７﹒８％，所得款項淨額約為２９８﹒０１億元，用作集
團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。
配售股份相當擴大已發行Ｈ股數目的約１２﹒６９％，及已發行股份總數的約４﹒６５％。
（ｋｉ）
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