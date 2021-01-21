《盤後部署》港股續有北水支持，或上試２０１９年高位３０２８０

《經濟通通訊社２１日專訊》拜登正式宣誓就任美國第４６任總統，加上市場對科技股季績

有憧憬，隔晚美股全線向好。港股則輕微低開１０點報２９９５１，早段曾跌逾百點。未幾，由

於內地股市發力，加上北水南下支持，帶領恆指倒升突破三萬關，高見３０１３５，再創

２０１９年５月以來高位。午後初段港股續於三萬點水平爭持，惟科技股沽壓湧現，內地尾市升

幅收窄，令恆指一度挫逾２１０點，低見２９７４５點，舊經濟股及部分重磅股表現出色限制大

市跌幅，最終港股收報２９９２７，跌３４點或跌０﹒１２％，三萬點得而復失，主板成交

２６４９﹒０５億元按日減少１１％。國企指數報１１８８９，跌５９點或跌０﹒５０％。恆生

科技指數報９８０９，跌７５點或跌０﹒７６％，盤中見９９８１點再創新高。

內地兩市齊揚，上證綜指報３６２１，升３８點或升１﹒０７％，深證成指報１５５２０，

升２９７點或升１﹒９５％；兩市全日成交１０８５７億元人幣，重上萬億元水平，按日增加

１８﹒６％。



＊市場普遍預計美股漲幅有限，英央行未有決定實施負利率＊



標普５００指數自去年１１月總統大選以來已上漲逾一成，刺激措施、環保政策和基礎設施

已推動大盤升至歷史新高，市場開始擔心大市升勢已接近末段。ＢＭＯ環球資產管理股市主管

Ｅｒｎｅｓｔｏ Ｒａｍｏｓ表示，市場估值出現泡沫，預測下一波５％－１０％波幅較可能是

下跌走勢。美銀全球研究分析師警告，股市已經消化疫苗接種以及年初濟平穩反彈的利好，上漲

空間有限。美銀對今年年底標普５００指數目標位預估為３８００點，與目前水位持平。

英倫銀行行長貝利周三表示，預計隨着英國開展大規模疫苗接種，英國的經濟將迎來顯著反

彈，他認為禁閉措施對經濟的影響正減弱，網購盛行亦有助抵消實體零售減少。另外，他表示英

國央行未有實施負利率的決定，更未有就相關操作正式討論，認為負利率將減少貨幣政策影響經

濟的能力。



＊北水主導港股短期仍見升，惟留意破前頂後現調整＊



港股今日突破３００００點關口，雖然尾盤走軟，但走勢仍然強勁，恆指連升五日至今累計

升幅近１７００點，１４日ＲＳＩ更達８５﹒３，已呈相當超買。但北水淨流入連續三日超

２００億元，連續１４個交易日破百億，即使今日北水流入只錄１６２億元未達２００億，大市

成交亦超過２６００億，資金仍然持續南下趨勢，料港股農曆年假前仍有升勁，將上試２０１９

年４月高位３０２８０點，２８８００點有支持。

但投資者需注意，因大市已升破３００００點關，獲利盤或隨時出現，如有低位持貨已錄不

俗收穫，且相關股份板塊亦已熱炒一段時間，不妨先行獲利部分，並控制注碼吸納二線強勢股。

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