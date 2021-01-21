【拜登就職】拜登正式宣誓就任美國總統，簽署１５項新行政命令

《經濟通通訊社２１日專訊》拜登周三（２０日）正式宣誓就任美國總統，並即時簽署１５

項新行政命令，針對疫情、氣候變化和種族不平等問題，並廢除前任總統特朗普實施的部分政策

。

在能源相關行政命令方面，拜登上任首日就迅速採取行動兌現承諾，啟動美國重新加入《巴

黎氣候協定》的程序，並一如市場預期撤銷Ｋｅｙｓｔｏｎｅ ＸＬ輸油管道的許可。

雖然加拿大外長商鵬飛表示尊重和理解拜登的決定，不過加拿大駐美國大使希爾曼表示對決

定非常失望。

另外新行政命令要求暫停在北極國家野生動物保護區的所有石油和天然氣租賃活動，並要求

所有美國機構審查特朗普過去的命令，處理對公共衛生和環境有害的命令，同時需要重新考慮被

特朗普撤銷、前總統奧巴馬年代的汽車燃油效率標準和甲烷排放限制。

多項命令亦明顯針對特朗普的政策，如暫緩任何特朗普政府將出台的新規定、撤銷修建美墨

邊境墻融資的緊急措施。

至於移民相關行政命令方面，最新命令終止特朗普針對部分穆斯林國家的旅行禁令，並要求

國土安全部加強「童年抵美者暫緩遣返計劃」（ＤＡＣＡ），而且需要撤銷目前移民執法政策，

以及取消將非公民排除在人口普查之外。

至於疫情相關行政命令方面，所有人在聯邦建築和土地內都必須戴上口罩，並保持社交距離

，同時需要設立疫情應對協調職位，並恢復國家安全會議（ＮＳＣ）衛生安全和生物防禦理事會

，美國亦需要重新加入世界衛生組織。

拜登周三在就職演說中表明，目前美國正在這場疫情最艱困及致命的時期，各界必須拋開政

治團結起來，直言必須結束這場紅藍，保守派與自由派之間的「非內戰之戰」

（ｕｎｃｉｖｉｌ ｗａｒ），而值得關注的是拜登沒有在演說中具體提到與朝鮮、伊朗以及中

國的爭端。（ａｌ）

