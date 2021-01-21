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21/01/2021 10:50

【代幣風暴】貝萊德計劃將比特幣期貨納入兩基金投資範圍

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據彭博社引述監管申報文件指，全球最大資產管理公司貝萊德
周三（２０日）向美國證券交易委員提交說明書，將現金結算的比特幣期貨納入旗下兩基金，即
貝萊德戰略收益機會基金，以名貝萊德全球配置基金的投資範圍，不過公司發言人拒絕對此事發
表評論。（ａｌ）

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