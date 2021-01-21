【代幣風暴】貝萊德計劃將比特幣期貨納入兩基金投資範圍

《經濟通通訊社２１日專訊》據彭博社引述監管申報文件指，全球最大資產管理公司貝萊德
周三（２０日）向美國證券交易委員提交說明書，將現金結算的比特幣期貨納入旗下兩基金，即
貝萊德戰略收益機會基金，以名貝萊德全球配置基金的投資範圍，不過公司發言人拒絕對此事發
表評論。（ａｌ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|剖析天下21/01/2021
【脫歐之後】分析：脫歐不利英企盈利 買英國樓享受英鎊升值
|中國故事20/01/2021
《神州經脈》全年FDI規模創新高 人行放水逾月大惟成交跌一成
|財經熱話20/01/2021
【內房追落後】大市暢旺內房股反彈空間大 譚朗蔚：薦買旭輝萬科
|板塊分析20/01/2021
傳邀友邦猛將加盟 中國太保勢後來居上
|板塊分析20/01/2021
奶粉第一股 中國飛鶴展翅飛翔
|剖析天下20/01/2021
「藍色浪潮」促通脹預期升溫 美股後市炒甚麼板塊？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰