  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2021 11:51

【全球放水】日本央行維持貨幣政策不變，上調下年度經濟增長預測

　　《經濟通通訊社２１日專訊》日本央行今日宣布維持貨幣政策不變，短期利率目標維持在負
０﹒１厘不變，十年期國債收益率目標維持在近零水平不變，符合市場預期。
　　央行亦具體將本財年經濟增長預測下調至收縮５﹒６％，下財年經濟增長預測上調至增長
３﹒９％，暗示央行目前已採取足夠的刺激措施幫助經濟復甦。（ａｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning21/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪238－240元入
剖析天下21/01/2021
【脫歐之後】分析：脫歐不利英企盈利　買英國樓享受英鎊升值
中國故事20/01/2021
《神州經脈》全年FDI規模創新高　人行放水逾月大惟成交跌一成
財經熱話20/01/2021
【內房追落後】大市暢旺內房股反彈空間大　譚朗蔚：薦買旭輝萬科
板塊分析20/01/2021
傳邀友邦猛將加盟　中國太保勢後來居上
板塊分析20/01/2021
奶粉第一股　中國飛鶴展翅飛翔
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>