【全球放水】日本央行維持貨幣政策不變，上調下年度經濟增長預測

《經濟通通訊社２１日專訊》日本央行今日宣布維持貨幣政策不變，短期利率目標維持在負

０﹒１厘不變，十年期國債收益率目標維持在近零水平不變，符合市場預期。

央行亦具體將本財年經濟增長預測下調至收縮５﹒６％，下財年經濟增長預測上調至增長

３﹒９％，暗示央行目前已採取足夠的刺激措施幫助經濟復甦。（ａｌ）

