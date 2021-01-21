【拜登就職】美國將與盟友討論伊朗問題，尋求延長及加強核武限制

《經濟通通訊社２１日專訊》據新任美國總統拜登的白宮新聞秘書普薩基表示，美國將尋求

延長及加強對伊朗的核武限制，並將與有關國家和盟國進行初期磋商。

拜登曾表示如果伊朗恢復嚴格遵守２０１５年達成的核協議，美國亦將遵守承諾，而據協議

，伊朗限制其核武計劃可換取解除經濟制裁。（ａｌ）

