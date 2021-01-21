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即市新聞

21/01/2021 10:50

《窩輪豪情－梁業豪》比亞迪股份只宜短炒

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
資訊科技業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
票現為藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）與港交所（００３８８），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選華潤燃氣（０１１９３）、新東方（０９９０１）與港燈（０２６３８）。
　　比亞迪股份（０１２１１）配售１﹒３３億股Ｈ股，每股２２５元，折讓７﹒８％。須提醒
大家，這隻不少散戶喜愛的股票只屬於恆生綜合中型股指數成分股，代表大型基金參與買賣的程
度並不高。對散戶而言，現時高達６３﹒５７８％（恆指僅為１３﹒１８９％）的２０天年度化
歷史浪中高顯著持有這股的風險較持有盈富基金（０２８００）高出３﹒８２１倍，代表持貨者
須冒很高的風險，因而應要求３﹒８２１倍的獲利空間。個人認為，此股只宜被用作短線投機，
中長線不宜持有，因股價的短期波動太過劇烈，容易被職業炒家操控，持貨不放者吃虧。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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