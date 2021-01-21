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即市新聞

21/01/2021 09:42

《異動股》騰訊（００７００）突破７００元關口，現漲近３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒９４％，報６９９﹒５元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒７９％。該股成交約５１６萬股，涉資３５﹒７２億元

　　股份盤中高見７００元，創下上市新高，股份主動買盤達６６％，公司市值曾高見
６７１５８億元。
　　大行花旗發表研究報告指，該行維持對騰訊「買入」評級和７３４港元的目標價，此相當於
預測２０２２年市盈率２９倍。
　　現時，恆生指數報２９９９６，升３３點或升０﹒１１％，主板成交２９０﹒４５億元。國
企指數報１１９８７，升３８點或升０﹒３２％。恆生科技指數報９９４２，升５７點或升０﹒
５８％。
　　即月期指新報２９９８９，升９７點，低水７點。即月國指期貨報１１９７２，升６９點，
低水１５點。即月科指期貨新報９９６２，升８１點，高水２點。
　　上證綜合指數報３５９５，升１２點或升０﹒３６％，成交４７５﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１５３４３，升１２０點或升０﹒７９％，成交６８５﹒１１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　６９９﹒５０元　　　升２﹒９４％
　　金蝶（００２６８）　　　　３３﹒５５元　　　升３﹒７１％
　　明源雲（００９０９）　　　５７﹒２０元　　　升１﹒２４％
　　美團（０３６９０）　　　３６９﹒８０元　　　跌０﹒５９％
　　金軟（０３８８８）　　　　６３﹒９０元　　　升２﹒３２％
　　中國有贊（０８０８３）　　　４﹒０９元　　　升２﹒７６％
　　京東集團（０９６１８）　３７５﹒８０元　　　升３﹒１９％
　　萬國數據（０９６９８）　１０３﹒８０元　　　升１﹒２７％
　　網易（０９９９９）　　　１７９﹒５０元　　　升３﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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