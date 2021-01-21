《中資異動》比亞迪倒升近３％，早段因折讓７﹒８％配股消息走軟

《經濟通通訊社２１日專訊》比亞迪（０１２１１）早盤走軟，一度低見２３６元，現倒升

２﹒８７％，報２５１元，盤中高見２５５元，重上十天平均線（２４６﹒７４０元），以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒２６％。該股成交約３８９５萬股，涉資９４﹒３１億元。

Ａ股（深：００２５９４）現價２２９﹒９７元人民幣，升７﹒９７元人民幣，或升３﹒５

９％，成交７１﹒９８億元人民幣，涉及３２２６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價９﹒５８％。

集團公布配售１﹒３３億股Ｈ股，每股為２２５元，較前收市價折讓約７﹒８％，佔擴大後

Ｈ股數目的約１２﹒６９％，及已發行股份總數的約４﹒６５％。所得款項淨額約為２９８﹒０

１億元，用作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

現時，恆生指數報３００１８，升５６點或升０﹒１９％，主板成交１２５５﹒２５億元。

國企指數報１１９４２，跌７點或跌０﹒０６％。恆生科技指數報９８８４，跌０點或跌０﹒０

１％。

即月期指新報３００３６，升１４４點，高水１７點。即月國指期貨報１１９２９，升２６

點，低水１３點。即月科指期貨新報９８９１，升１０點，高水４３點。

上證綜合指數報３６１８，升３５點或升１﹒００％，成交２５５６﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１５４６２，升２３９點或升１﹒５７％，成交３３９４﹒７０億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪（０１２１１） ２５１﹒００元 升２﹒８７％

吉利 （００１７５） ３３﹒４５元 跌１﹒０４％

敏實 （００４２５） ４０﹒７５元 跌１﹒６９％

華晨 （０１１１４） ６﹒７６元 跌０﹒２９％

耐世特（０１３１６） １３﹒６８元 升４﹒１１％

贛鋒 （０１７７２） １１７﹒４０元 升２﹒０９％

北汽 （０１９５８） ３﹒１０元 跌０﹒６４％

廣汽 （０２２３８） ８﹒１３元 跌２﹒６３％

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（ｐｌ）

