  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2021 17:43

劉熾平減持騰訊（００７００）共４０萬股，涉資２﹒５６億元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）總裁劉熾平於上周
五及本周一（１５日及１８日），分別以每股平均價６３３﹒５０７８元及６５９﹒７５１元，
減持公司３０萬股及１０萬股，涉資２﹒５６億元，最新持股量降至０﹒５５％。（ｂｉ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事21/01/2021
《神州經脈》拜登上任中國制裁華府前官員　滬綜指收升站穩三千六
FOCUS21/01/2021
【FOCUS】北水志在話語權　代理人之爭仍詭譎
中國故事21/01/2021
《京城近觀》北京冬奧會如期舉辦！
財經熱話21/01/2021
【突破三萬】張智威:恒指本季或可見33484點　科指續破頂
財經熱話21/01/2021
【突破三萬】港股整固守穩二萬九可再試高　何啟俊:可重吸光伏股
開市Good Morning21/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪238－240元入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>