劉熾平減持騰訊（００７００）共４０萬股，涉資２﹒５６億元

《經濟通通訊社２１日專訊》根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）總裁劉熾平於上周
五及本周一（１５日及１８日），分別以每股平均價６３３﹒５０７８元及６５９﹒７５１元，
減持公司３０萬股及１０萬股，涉資２﹒５６億元，最新持股量降至０﹒５５％。（ｂｉ）
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