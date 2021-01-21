劉熾平減持騰訊（００７００）共４０萬股，涉資２﹒５６億元

《經濟通通訊社２１日專訊》根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）總裁劉熾平於上周

五及本周一（１５日及１８日），分別以每股平均價６３３﹒５０７８元及６５９﹒７５１元，

減持公司３０萬股及１０萬股，涉資２﹒５６億元，最新持股量降至０﹒５５％。（ｂｉ）

