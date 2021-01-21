【新冠肺炎】上海發現兩例疑似病例，滬各大醫院全員核酸檢測

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》昨日晚間，上海復旦大學附屬腫瘤醫院、

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院各發現一例新冠疑似病例，目前覆核結果尚未公布。按照上海

市疫情防控要求，今天滬上各大醫院開展全院全員核酸檢測工作。

