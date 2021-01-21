【新冠肺炎】上海確診３例新冠本土病例，為醫院工作人員及其朋友

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市衛健委主任鄔驚雷今日在上海市政

府新聞發布會上表示，上海發現３例本土新冠肺炎確診病例，分別是復旦大學附屬腫瘤醫院一名

工作人員及其朋友，以及上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院一名工作人員。

截至目前，已追蹤到上述３名病例在滬密切接觸者７１人，其中３７人首次核酸檢測結果為

陰性，其餘正在檢測中。

