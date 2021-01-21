【新冠肺炎】上海黃浦區昭通路居民區列為中風險地區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》在上海發現三例新冠疫情本土病例後，上
海市衛健委主任鄔驚雷今日在上海市政府新聞發布會上宣布，經市疫情防控指揮部研究決定，將
黃浦區昭通路居民區（福州路以南區域）列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。
他表示，中風險地區相關人員原則上不離滬，確需離滬的須持７日內核酸檢測陰性證明。
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