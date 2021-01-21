【新冠肺炎】上海提倡家庭聚會聚餐控制在１０人以下

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》在上海發現三例新冠疫情本土病例後，上

海市衛健委主任鄔驚雷今日在上海市政府新聞發布會上表示，下一步，上海將加強發熱門診建設

，提升醫療救治能力；加強健康宣教。落實個人防護措施，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，減

少人員聚集，提倡家庭個人聚會聚餐等控制在１０人以下。

他表示，目前上海有１２５個核酸檢測機構，最大日檢測能力達到７２﹒８萬份。

