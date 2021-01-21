《午市前瞻》破三萬關「畏高」爭持，區間２９６００至３０８００

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統拜登正式上任，隔晚美股全線向好，港股連日爆發後

今早低開１０點報２９９５１點後，曾倒跌過百點至２９８１８點，惟隨後Ａ場發力，加上有大

量北水湧入港交所（００３８８）、騰訊（００７００）等重磅股，帶領恆指倒升，成功突破三

萬關高見３０１３５再創２０１９年５月以來高位，半日收升４９點報３００１２點。主板成交

１４８１﹒９２億元。國企指數報１１９４７點，跌１點。恆生科技指數報９８５３點，跌３２

點或跌０﹒３３％，盤中見９９８１點歷史高位。

Ａ場兩市齊造好，上證綜合指數報３６２９點，升４６點或升１﹒３０％，成交２８１３﹒

８３億元人民幣。深證成分指數報１５５０５點，升２８１點或升１﹒８５％，成交３６８３﹒

９９億元人民幣。

重磅股則普遍上升，匯控（００００５）領漲２﹒５４％，報４４﹒３５元；港交所（００

３８８）升２﹒０７％，報５１７﹒５元；騰訊（００７００）升１﹒６９％，報６９１元，盤

中見７００元創上市新高；建行（００９３９）升０﹒４８％，報６﹒２５元。惟友邦（０１２

９９）跌１﹒１４％，報１０４元。



＊人行定義非銀行支付機構市場壟斷，阿里回吐＊



人行發《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》，規定非銀行支付機構的市場壟斷定義。而

涉壟斷者，人行可向反壟斷執法機構建議採取停止濫用市場支配地位行為，甚至按照支付業務類

型將支付機構拆分。而阿里巴巴（０９９８８）旗下的支付寶及騰訊旗下微信支付亦有受該條例

影響並面對業務拆分，惟兩股今早個別發展，阿里巴巴跌２﹒７２％，報２５７﹒８元；騰訊則

升１﹒６９％，報６９１元。其他科指股方面，阿里健康（００２４１）跌４﹒９２％，報２６

﹒１元；小米（０１８１０）跌２﹒９７％，報３１元；京東（０９６１８）升２﹒６９％，報

３７４元；美團（０３６９０）升０﹒９７％，報３７５﹒６元。

內地加強監管非銀行支付機構，亦利好內銀股今早表現，其中升勢最強為郵儲行（０１６５

８）升４﹒３９％，報５﹒４７元；招行（０３９６８）升３﹒７６％，報６３﹒４元；民行（

０１９８８）漲２﹒３３％，報４﹒８４元；工行（０１３９８）升１﹒３６％，報５﹒２元；

中信行（００９９８）升１﹒１１％，報３﹒６４元。

三大電訊商中移動（００９４１）、中聯通（００７６２）和中電信（００７２８），向紐

交所提出書面要求，要求覆議該三間公司ＡＤＲ被除牌的決定。覆議將獲安排在提出覆議要求之

日起至少２５個工作日後舉行。兩間公司已要求委員會推翻該決定，及在覆議決定有結果前暫緩

ＡＤＲ的停牌。而電訊股今日普軟，三大電訊商中電信跌１﹒７２％，報２﹒２９元；中聯通跌

１﹒２１％，報４﹒９１元；而中移動半日無升跌報４９元。中興（００７６３）跌２﹒５１％

，報２３﹒３５元；中通服（００５５２）跌０﹒５２％，報３﹒８３元。



＊澳門上季貴賓博彩收入挫近八成，美高梅領跌逾２％＊



澳門博彩監察協調局最新數據顯示，去年第四季的貴賓博彩收入只有７６﹒２７億澳門元，

按年大跌７５﹒１７％；但比第三季則大增２﹒２６倍；而全年貴賓博彩收入只有２６２﹒８億

澳門元，按年大跌８０﹒５７％；全年貴賓博彩收入佔比４３﹒４８％。賭股今早普軟，美高梅

（０２２８２）跌２﹒２１％，報１１﹒５元；金沙（０１９２８）跌１﹒２６％，報３１﹒２

５元；澳博（００８８０）軟１﹒４７％，報８﹒７３元；永利澳門（０１１２８）跌０﹒４８

％，報１２﹒５４元。惟銀娛宣布向合資格團隊成員發放相等於１個月基本月薪及保證小費之一

次性特別獎金，刺激銀娛今早逆市揚升１﹒６５％，報６１﹒５元；另外新濠（００２００）亦

升０﹒７２％，報１３﹒９４元。

車股方面今早亦普軟，雖據中汽協統計去年１２月，長城汽車（０２３３３）為銷量排名第

一的ＳＵＶ生產企業，但該公司今早要領跌３﹒５６％，報２７﹒１元。其他車股方面，廣汽（

０２２３８）跌２﹒６３％，報８﹒１３元；五菱（００３０５）跌２﹒１３％，報２﹒７６元

；比亞迪（０１２１１）雖然宣布折讓７﹒８％配售１﹒３３億股，集資近３００億元，但該股

今早倒升３﹒２％，報２５１﹒８元；而恆大汽車（００７０８）亦可升３﹒６７％，報３１﹒

１元。



＊比亞迪配股集資近３００億元，股價升逾３％＊



中國疫苗研發企業科興生物、國藥集團和康希諾生物（０６１８５）已申請加入世界衛生組

織（ＷＨＯ）的新冠疫苗計劃。中國藥監局去年年底批准國藥集團中國生物新冠滅活疫苗附條件

上市，分析數據顯示該疫苗的保護效率為７９﹒３４％。疫苗股今早顯著造好，康希諾升２﹒８

７％，報２５８﹒２元；啟明醫療（０２５００）升２﹒８２％，報８３﹒８元；歐康維視（０

１４７７）升５﹒８５％，報２８﹒９５元；復宏漢霖（０２６９６）升３﹒７５％，報４７元

；歌禮製藥（０１６７２）升２﹒６８％，報３﹒０７元。



＊張智威：今年賭業復甦慢，銀娛、金沙較有優勢＊



港股今日持續於三萬點關徘徊，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，預期相

同狀況在本周會持續，因港股現時已累積很大升幅，部分投資者「畏高」沽貨，但同時證實市場

仍然理性，短線恆指區間在２９６００點至３０８００點。

澳門賭業尚未完全復甦，銀娛已宣布向員工發放特別獎金。張智威預期，今年賭業整體的復

甦速度會是反覆且緩慢，主要受惠疫苗在第三季可以在社區接種，看好銀娛和金沙市佔屬行業前

三，復甦速度會較快，兩股現價算平，去到今年第三季，目標分別上望６８元和３６元。

（ｎｓ、ｊｃ）

