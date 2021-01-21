《美元走勢－羅明立》繼續關注英鎊１﹒３７附近阻力

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０３﹒６７ １０３﹒３３ １０３﹒５２

歐元╱美元 １﹒２１３８ １﹒２１０９ １﹒２１２６

英鎊╱美元 １﹒３７１１ １﹒３６５９ １﹒３７０１

美元╱瑞郎 ０﹒８８９９ ０﹒８８８３ ０﹒８８８５

美元╱港元 ７﹒７５２０ ７﹒７５１１ ７﹒７５１５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》周三（２０日）拜登宣誓正式就任美國總統，過程順利進行。候任財長耶倫促

請國會批出更多援助開支和大規模的振興經濟措施，料拜登會盡快通過新紓困措施，利好風險胃

納，市場氣氛向好，加上Ｎｅｔｆｌｉｘ的業績勝預期，推動美股三大指數全線向上，齊創即市

及收市新高。

美匯亦反覆偏軟，非美貨幣周三沖高後回落，英鎊由１﹒３７１８急撤近百點，歐元在

１﹒２１５０附近亦見阻力，但執筆時英鎊又重上１﹒３７水平，反映有買盤低位吸納。英國公

布數據造好，英國１２月零售物價指數年率由０﹒９％升至１﹒２％；ＣＰＩ由０﹒３％升至

０﹒６％。英倫銀行行長貝利認為封城措施對經濟的影響正在減弱，因為網購活動增加，抵銷實

體零售減弱的勢頭，加上隨著加速疫苗的接種工作，當地經濟將顯著復原。繼續關注１﹒３７附

近的阻力，美匯指數不宜失守８９﹒８０。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０１０ １﹒２２００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３７００ １﹒３６００ １﹒３７２５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

