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即市新聞

21/01/2021 16:44

《美元走勢－羅明立》繼續關注英鎊１﹒３７附近阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒６７　　　１０３﹒３３　　　１０３﹒５２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１３８　　　１﹒２１０９　　　１﹒２１２６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７１１　　　１﹒３６５９　　　１﹒３７０１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８９９　　　０﹒８８８３　　　０﹒８８８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２０　　　７﹒７５１１　　　７﹒７５１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周三（２０日）拜登宣誓正式就任美國總統，過程順利進行。候任財長耶倫促
請國會批出更多援助開支和大規模的振興經濟措施，料拜登會盡快通過新紓困措施，利好風險胃
納，市場氣氛向好，加上Ｎｅｔｆｌｉｘ的業績勝預期，推動美股三大指數全線向上，齊創即市
及收市新高。
　　美匯亦反覆偏軟，非美貨幣周三沖高後回落，英鎊由１﹒３７１８急撤近百點，歐元在
１﹒２１５０附近亦見阻力，但執筆時英鎊又重上１﹒３７水平，反映有買盤低位吸納。英國公
布數據造好，英國１２月零售物價指數年率由０﹒９％升至１﹒２％；ＣＰＩ由０﹒３％升至
０﹒６％。英倫銀行行長貝利認為封城措施對經濟的影響正在減弱，因為網購活動增加，抵銷實
體零售減弱的勢頭，加上隨著加速疫苗的接種工作，當地經濟將顯著復原。繼續關注１﹒３７附
近的阻力，美匯指數不宜失守８９﹒８０。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０１０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３７００　　　１﹒３６００　　　１﹒３７２５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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