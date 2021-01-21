《美元走勢－羅明立》繼續關注英鎊１﹒３７附近阻力

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０３﹒６７ １０３﹒３３ １０３﹒５２
歐元╱美元 １﹒２１３８ １﹒２１０９ １﹒２１２６
英鎊╱美元 １﹒３７１１ １﹒３６５９ １﹒３７０１
美元╱瑞郎 ０﹒８８９９ ０﹒８８８３ ０﹒８８８５
美元╱港元 ７﹒７５２０ ７﹒７５１１ ７﹒７５１５
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《美元走勢》周三（２０日）拜登宣誓正式就任美國總統，過程順利進行。候任財長耶倫促
請國會批出更多援助開支和大規模的振興經濟措施，料拜登會盡快通過新紓困措施，利好風險胃
納，市場氣氛向好，加上Ｎｅｔｆｌｉｘ的業績勝預期，推動美股三大指數全線向上，齊創即市
及收市新高。
美匯亦反覆偏軟，非美貨幣周三沖高後回落，英鎊由１﹒３７１８急撤近百點，歐元在
１﹒２１５０附近亦見阻力，但執筆時英鎊又重上１﹒３７水平，反映有買盤低位吸納。英國公
布數據造好，英國１２月零售物價指數年率由０﹒９％升至１﹒２％；ＣＰＩ由０﹒３％升至
０﹒６％。英倫銀行行長貝利認為封城措施對經濟的影響正在減弱，因為網購活動增加，抵銷實
體零售減弱的勢頭，加上隨著加速疫苗的接種工作，當地經濟將顯著復原。繼續關注１﹒３７附
近的阻力，美匯指數不宜失守８９﹒８０。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０１０ １﹒２２００
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３７００ １﹒３６００ １﹒３７２５
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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