【新冠肺炎】赤鱲角臨時醫院竣工，提供８１６負壓病床

因應新冠肺炎疫情，港府早前於赤鱲角亞博館旁的空地興建臨時醫院，經４個月建造昨日
（２０日）舉行竣工移交儀式，特首林鄭月娥等政府官員出席。臨時醫院有６個病房大樓、１個
醫療中心及配套設施等，可提供１３６間病房，８１６張負壓隔離病床。
臨時醫院定名為北大嶼山醫院香港感染控制中心，佔地面積約３萬平方米，建築面積約
４﹒４萬平方米。醫管局會爭取在下月讓臨時醫院投入服務。《香港經濟日報》
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