《本港經濟》１２月消費物價跌幅擴大至０﹒７％，跌幅較預期大

《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，去年１２月份整體消費物價按年下跌
０﹒７％，跌幅較１１月份的相應跌幅（－０﹒２％）和市場預估跌幅（－０﹒３％）為大，主
要是由於政府在去年１２月提供較高電費補貼所致。
＊１２月基本通脹率為０％＊
剔除所有政府一次性紓困措施的影響，１２月綜合消費物價指數按年升幅（即基本通脹率）
為０％，低於１１月份的按年變動率（０﹒３％），主要是由於外出用膳費用升幅收窄和私人房
屋租金跌幅擴大所致。
經季節性調整的綜合消費物價指數，截至１２月止的三個月的平均每月變動率為０﹒６％，
而截至１１月止的三個月的相應變動率則為０﹒２％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相
應的變動率為－０﹒１％及０﹒２％。
＊外出用膳價格１２明顯偏軟＊
在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在１２月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及
水（下跌３０％）、衣履（下跌５﹒９％）、耐用物品（下跌２﹒６％）、交通（下跌２﹒１％
）。另一方面，綜合消費物價指數在１２月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）
（上升２﹒２％）、煙酒（上升１﹒７％）、雜項物品（上升１﹒４％）和住屋（上升０﹒３％
）。至於外出用膳方面，綜合消費物價指數較一年前同期維持不變。
政府發言人表示，去年１２月份基本消費物價通脹率緩和至接近零的水平。受本地第四波疫
情和因而實施的社交距離措施影響，外出用膳價格在該月顯著偏軟。同時，私人房屋租金的按年
跌幅輕微擴大，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力進一步減退。（ｃｌ）
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